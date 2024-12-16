Дело, 36-летнего Игоря Моисеева и 27-летней Анастасии Митиной, рассматривается в уголовном спецсуде Костанайской области. Они обвиняются в хранении, сбыте синтетических наркотиков в составе группы, неоднократно, в особо крупном размере, с применением электронных информационных ресурсов. За совершение этого, особо тяжкого преступления против здоровья нации, им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Обвиняемые изъявили желание, чтобы вердикт о их виновности вынес суд присяжных. Сами они вину признают частично, якобы, действовали отдельно друг от друга. Сейчас в суде идет изучение материалов дела. Например, исследуется описание содержимого смартфона Анастасии, всех установленных на нем приложений.

«При осмотре «Заметки», имеются записи, на которых расписаны масса вещества «0,5 грамма», и, что в черной изоленте. А, также, ссылка на фотографию, которая не открывается. Приложение «Телеграм», имеются сообщения от 5.07.24, в котором указано место закладки, вещество «меф», один, с ссылкой, которая не открывается. Сообщение «Дам потом меф. Пока нужны адреса», — сказал государственный обвинитель Марат Бейсембаев.

«Меф», это синтетический наркотик мефедрон. Смартфон был изъят у Митиной после того, как её в июле этого года, задержали с партией психотропных веществ весом в 28 граммов. Это крупный размер. В ходе начатого тогда следствия выяснилось, что мужчина и женщина вместе жили в квартире на улице Майлина. Как сказано в обвинении, сначала Моисеев действовал один. Митину к развозу доз по закладкам подключил, разъяснив, что и как надо делать, когда начались проблемы с позвоночником. Очевидно, сложностей с её привлечением не возникло, так как оба они являются наркопотребителями, чего сами не отрицают. В чатах Митиной есть несколько голосовых сообщений от подруг, примерно вот такого содержания.

«Ты чего? Бери пипетки, и едь ко мне. А-а-а… У меня же есть. Я же даже толком не курила, б… Мы три подняли. Один у меня в сумке, который я тебе давала. Он так и лежит», — сказано в сообщении.

Моисеев находится под стражей, не смотря на то, что недавно перенес операцию на позвоночнике, и передвигается только с помощью костылей. Митиной назначен арест домашний, так как у нее на руках ребенок, которому нет и года. На процессе продолжается изучение материалов дела.

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