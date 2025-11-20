В уголовном суде Костанайской области с участием присяжных заседателей рассмотрено дело рудничанки Лаймы Лесновой. Суд признал её виновной в умышленном убийстве супруга и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.
По материалам суда, ночью 13 марта в квартире супругов в ходе ссоры Леснова нанесла мужу один удар кухонным ножом в область грудной клетки. От полученной раны мужчина скончался на месте из-за обильной кровопотери.
Гособвинение просило назначить 10 лет лишения свободы. Подсудимая вину не признала и настаивала на переквалификации действий на «убийство, совершённое в состоянии аффекта». В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл наличие у Лесновой малолетнего ребёнка.
Вердиктом присяжных Леснова признана виновной по статье об умышленном убийстве. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Вопрос о дальнейшем устройстве общего ребёнка супругов, которому нет двух лет, суд постановил решить через отдел образования города Рудного.
Жаңалықтар - 19.11.25
Выпуск ТВ-новостей - 19.11.25
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.