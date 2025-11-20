В уголовном суде Костанайской области с участием присяжных заседателей рассмотрено дело рудничанки Лаймы Лесновой. Суд признал её виновной в умышленном убийстве супруга и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

По материалам суда, ночью 13 марта в квартире супругов в ходе ссоры Леснова нанесла мужу один удар кухонным ножом в область грудной клетки. От полученной раны мужчина скончался на месте из-за обильной кровопотери.

Гособвинение просило назначить 10 лет лишения свободы. Подсудимая вину не признала и настаивала на переквалификации действий на «убийство, совершённое в состоянии аффекта». В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл наличие у Лесновой малолетнего ребёнка.

Вердиктом присяжных Леснова признана виновной по статье об умышленном убийстве. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Вопрос о дальнейшем устройстве общего ребёнка супругов, которому нет двух лет, суд постановил решить через отдел образования города Рудного.

