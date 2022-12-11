Приставал к прохожим. На 8 суток арестовали костанайца

Инцидент произошёл в Костанае 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

«7 декабря в Костанае житель города Т., находясь около школы №2 в состоянии алкогольного опьянения, кричал, выражался грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставал к прохожим, препятствовал их проходу и проезду автомобилей, провоцируя на конфликт, при этом, никак не реагируя на замечания. Правонарушитель своими действиями проявил неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц», — сообщили в суде. .

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Костаная от 9 декабря 2022 года Т. признан виновным и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 8 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

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