Результаты операции “Безопасная дорога” озвучили в Департаменте полиции региона. 11 водителей были задержаны за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Один из них, 46-летний водитель из Аркалыка, управлявший автомобилем Volkswagen, оказался в нетрезвом состоянии. За это ему грозит лишение водительских прав на срок до 7 лет и административный арест на 15 суток.
11 водителей управляли автомобилем без прав, а 8 водителей— были лишены их. 97 водителей превысили допустимую скорость, 67 нарушили правила маневрирования, 44 проехали на запрещающий сигнал светофора, 57 водителей разговаривали по телефону за рулем, а 121 водитель не использовал ремень безопасности.
Все эти нарушения могли привести к серьёзным ДТП.
152 пешехода были привлечены к ответственности за переход дороги в неположенном месте.
30 автомобилей было отправлено на специализированные стоянки за нарушение правил остановки.
Кроме того, в ходе операции были зафиксированы случаи назойливого поведения водителей.
10 водителей, в том числе четверых таксистов, привлекли внимание полиции за приставания к гражданам в общественных местах. Например, 9 октября в Костанае 26-летний водитель автомобиля Kia предлагал свои услуги такси и навязчиво приставал к прохожим.