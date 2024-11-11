Результаты операции “Безопасная дорога” озвучили в Департаменте полиции региона. 11 водителей были задержаны за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Один из них, 46-летний водитель из Аркалыка, управлявший автомобилем Volkswagen, оказался в нетрезвом состоянии. За это ему грозит лишение водительских прав на срок до 7 лет и административный арест на 15 суток.

11 водителей управляли автомобилем без прав, а 8 водителей— были лишены их. 97 водителей превысили допустимую скорость, 67 нарушили правила маневрирования, 44 проехали на запрещающий сигнал светофора, 57 водителей разговаривали по телефону за рулем, а 121 водитель не использовал ремень безопасности.

Все эти нарушения могли привести к серьёзным ДТП.

152 пешехода были привлечены к ответственности за переход дороги в неположенном месте.

30 автомобилей было отправлено на специализированные стоянки за нарушение правил остановки.

Кроме того, в ходе операции были зафиксированы случаи назойливого поведения водителей.

10 водителей, в том числе четверых таксистов, привлекли внимание полиции за приставания к гражданам в общественных местах. Например, 9 октября в Костанае 26-летний водитель автомобиля Kia предлагал свои услуги такси и навязчиво приставал к прохожим.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.