USD 403.79
EUR 452.77
RUB 5.82
  1. Home
  2. Новости
  3. Пристройка к частному дому сгорела в Костанае

Пристройка к частному дому сгорела в Костанае

COVID-2019 в Казахстане

16779 - зарегистрированно

10539 - выздоровевших

113 - летальных случаев

278 - в Костанайской области

Сегодня, 20 июня в Костанае произошёл пожар во дворе дома по улице Темирбаева, 56. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Загорелась хозпристройка со дворе частного дома. Сотрудники службы пожаротушения смогли спасти дом, огонь перекинулся на него, пострадал лишь угол веранды.

Ликвидация в 14:25 часов.

Причина пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Двух судей освободили от должности за нарушение этики в Казахстане
Следующая новость

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Костанае