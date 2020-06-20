Пристройка к частному дому сгорела в Костанае

Сегодня, 20 июня в Костанае произошёл пожар во дворе дома по улице Темирбаева, 56. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Загорелась хозпристройка со дворе частного дома. Сотрудники службы пожаротушения смогли спасти дом, огонь перекинулся на него, пострадал лишь угол веранды.

Ликвидация в 14:25 часов.

Причина пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

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