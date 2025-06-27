Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства 27 июня 2025 года рассказала, какие изменения готовятся в части присвоения национальности ребенку, передает корреспондент Zakon.kz

Светлана Жакупова отметила, что ранее имели место случаи, когда национальность определялась по отцу.

«В СМИ эту проблему освещали – при оформлении статуса кандаса, когда девушка обратилась, и у нее мама казашка, и ей нужно было подтвердить ее национальность казашкой. Поэтому здесь мы будем рассматривать совместно с Конституционным судом, совместно с государственными органами, потому что это вопрос – прерогатива Министерства внутренних дел», – добавила она.

Журналисты поинтересовались, означает ли это, что в дальнейшем национальность будет устанавливаться не только по отцу.

«Да, это будет обоюдное решение (оба родителя смогут выбрать какую национальность дать ребенку – Прим. ред.). До сегодняшнего дня этот вопрос не вызывал проблем. Изначально было, что если рождается сын, радуется отец и спешит дать имя и фамилию этому сыну. Но на практике мы сталкиваемся со странными вещами, когда родители живут вместе, но при этом отец не спешит дать свою фамилию детям», – резюмировала глава Минтруда.

Ранее председатель Конституционного суда выступила с предложением рассмотреть в рамках законодательной повестки вопрос о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о браке (супружестве) и семье, а также в другие связанные нормативные акты. Изменения должны учитывать правовые позиции, касающиеся порядка замены присяжных заседателей в суде, указания национальности ребёнка, совершенствования института усыновления и исполнения алиментных обязательств.