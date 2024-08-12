Присвоила 18 миллионов за путевки в лагерь отдыха сотрудница отдела образования — прокуратура Рудного

Прокуратурой города Рудного в ходе проверки в деятельности детского воспитательно-оздоровительного комплекса отдела образования города Рудного установлен факт хищения денежных средств в особо крупном размере.

По данному факту спецпрокурорами проведено досудебное расследование по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, то есть присвоение или растрата вверенного чужого имущества.

«В ходе расследования установлено, что работник детского комплекса в период 2022-2023 годов присвоила денежные средства на сумму свыше 18 млн тенге, полученные от граждан за покупку путевок на летний сезон в детские оздоровительные центры», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Досудебное расследование окончено. Уголовное дело направлено в суд.

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