Притобольский парк будут реконструировать до осени

До конца ноября будет реконструирован Притобольский парк. А уже в следующем году там построят набережную. Для отдыха горожан планируют установить спортивные площадки и создать зоны отдыха, где можно было бы провести время с детьми, передает alau.kz

Территорию Притобольского парка решено реконструировать. Туда уже пригнали технику и приступили к работам. Рабочим предстоит навести порядок и придать новый вид 39 гектарам земли.

«Начали работу 10 дней тому назад. Сначала мы очищаем всю территорию леса от кустарников, от больных деревьев полностью. Также здесь будет озеленение. Посадка 340 деревьев разного вида: ели, березы»,- рассказала Тойжан Айтенова, директор ТОО «Таза Жол АТ»

На место будущего парка прибыл аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Ему показали план намеченных работ и дизайн будущих проектов. Представляли их алматинские специалисты. Вот только не все идеи нашли отклик у главы региона. Признавая красоту архитектурных форм и скамеек из дерева, аким области все же сказал твердое «нет». Наша область — не Алматы. Климат не тот. По этой же причине им отвергается и еще одна идея:

«Я предлагаю где-то 4-5 гектар отдать под этно-аул. То есть сделать его очень интересно для иностранцев, для внутренних гостей, для наших костанайцев, для наших туристов и так далее»,- предложила дизайнер.

«Я видел его. Но это видите, климат у нас очень суровый»,- ответил аким региона.

В итоге парк решено делать с упором на игровые и спортивные площадки. Там могут появиться специальные зоны для скейтборда, воркаута и паркура. Каруселей, фонтанов и аттракционов, вероятно, здесь ждать не стоит. Но, как вариант, дизайнерам поручено продумать зоны для лыжных и пеших прогулок. Парк должен работать 6-9 месяцев в году. А большая часть из них приходится на холодное время года.

Работы по обустройству парка намерены завершить не позже ноября. А вот строительство набережной в этом году может лишь начаться. Ее проект станет переходящим и будет закончен в 2021 году.

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