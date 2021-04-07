Притоны под видом саун выявили в Костанайской области

Притоны выявили в Рудном и Костанае. Информацию об этом подтвердили в ответе на запрос в пресс-службе ДП Костанайской области.
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Stop-трафик» на территории Рудного задержана 47-летняя администратор сауны по подозрению в совершении уголовного правонарушения.
«Кроме того, подобный случай зарегистрирован в Костанае. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Stop-трафик» сотрудниками УКП ДП Костанайской области в одной из саун задержана 42-летняя местная жительница по подозрению в совершении уголовного правонарушения предусмотренного статей «Сводничество».
По данному факту ведется досудебное расследование.
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