Притоны, проституция, попрошайничество. Почти 80 фактов выявили полицейские в ходе операции в Костанайской области

Подразделениями по борьбе с организованной преступностью УБОП ДП Костанайской области с 22 по 24 мая проведено оперативно-профилактическое мероприятие “STOP-трафик”.

В ходе проведения ОПМ выявлено и возбуждено два уголовных дела по ст. 308 УК РК «Вовлечение в занятие проституцией» и ст.309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничеств», а также выявлено 40 фактов административного правонарушение, из них три факта по ст.450 КоАП РК «Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества», и 37 фактов по ст.449 КоАП РК, «Приставание в общественных местах в целях попрошайничества и оказание услуг сексуального характера».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.