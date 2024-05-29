Притоны, проституция, попрошайничество. Почти 80 фактов выявили полицейские в ходе операции в Костанайской области

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
Подразделениями по борьбе с организованной преступностью УБОП ДП Костанайской области с 22 по 24 мая проведено оперативно-профилактическое мероприятие “STOP-трафик”.
В ходе проведения ОПМ выявлено и возбуждено два уголовных дела по ст. 308 УК РК «Вовлечение в занятие проституцией» и ст.309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничеств», а также выявлено 40 фактов административного правонарушение, из них три факта по ст.450 КоАП РК «Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества», и 37 фактов по ст.449 КоАП РК, «Приставание в общественных местах в целях попрошайничества и оказание услуг сексуального характера».
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