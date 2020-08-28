Привезли, но не установили. Опасная детская площадка появилась в Костанае

В редакцию Алау обратился наш читатель. По словам мужчины, во двор жилого дома привезли, но так и не установили детскую площадку.

Накануне во двор жилого дома по улице Джамбула 89/3 привезли конструкции для будущей детской площадки. Однако по словам нашего читателя, коммунальщики даже не стали его устанавливать и бросили все прямо посреди будущей площадки. Судя по фото, оборудование детской площадки не новое, и, прежде чем попасть сюда, оно не один год радовало детвору в каком‑нибудь другом дворе Костаная.

«Успешно выгрузили старую горку, паутинку и что-то вроде погнутой радуги, так и бросили. На вопрос «Когда установите?» ответили, что пусть мужья и устанавливают.Но самостоятельно это не установить, землю нужно хорошо цементировать, однажды пробовали уже ставить баскетбольное кольцо, еле буром пробурили. Теперь это груда металла лежит посреди детской площадки, дети лазят и это очень опасно. Может легко придавить до смерти. Или как всегда должно что-то произойти, чтобы это все прикрепили и установили согласно нормам?»,- написал наш подписчик.

Как выяснилось данный двор обслуживает ТОО » ВКВ Костанай». Директор Владимир Васильев прокомментировал ситуацию с детской площадкой.

«Оборудование привезли и сложили для дальнейшего монтажа. На следующей неделе направим рабочие силы на установку площадки. Нужно будет установить горку и «радугу», а «паутинка» не требует бетонирования. Надеялись на содействие, была договоренность с жильцами, что мужчины окажут помощь. Изначально нужно было делать самостоятельно, видимо жильцы ничего не хотят для своих детей. С момента выгрузки не прошло еще и трех дней»,- сказал Владимир Васильев.

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