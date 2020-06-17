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Привезли плиты и вагончик. Что происходит на трассе Костанай-Рудный

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9902 - выздоровевших

88 - летальных случаев

241 - в Костанайской области

В редакцию Алау наши читатели отправляют видео и фотографии.

На кадрах видно, как на трассе Костанай-Рудный привезли бетонные плиты и вагончик.

«Что творится опять? Стоит акиматовская машина. Ставят блокпосты. Опять тоже самое продолжается»,- говорит мужчина за кадром.

По информации пресс-службы областного акимата завтра, 18 июня, состоится заседание оперативного штаба Костанайской области.

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