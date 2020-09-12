Привить от гриппа планируется 11% населения Костанайской области

В Костанайской области планируют привить от гриппа 11% населения, сообщает корреспондент «Хабар 24». Охват групп риска увеличили за счёт покупки дополнительных доз вакцины.

Всего в регион поступит 96 тысяч единиц препарата российского производства. Это на треть больше, чем в прошлом году. Прививают от трёх штаммов вируса – в поликлиниках.

На бесплатной основе процедура доступна пожилым людям с хроническими заболеваниями, будущим мамам, работникам здравоохранения, детям-сиротам и пациентам медико-социальных организаций. Вакцинация пройдет и на крупных предприятиях региона.

» У нас работодатели закупаются вакциной, прививают своих работников на бесплатной основе. Это большой вклад в деле защиты здоровья населения. В вакцину включены три штамма Н1N1, H3N2, вирус штамма В. Поступил первый транш в объёме 35 тысяч доз, которые распределены по поликлиникам, и вакцинация началась»,- говорит руководитель отдела Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Гулим Досумова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.