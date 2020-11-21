Привито больше, чем обычно. В Костанайской области закончился сезон вакцинации против гриппа

В этом году привито больше людей, чем обычно, благодаря дополнительному закупу вакцин.
Как отмечают в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области на эпидсезон 2020/2021 года приобретено за счет средств местного бюджета 74 924 дозы вакцины против гриппа. В вакцину включены три штамма Н1N1, H3N2, вирус штамма В.
Стоит отметить, что привито детей до 14 лет -11415, взрослых — 63260. Дополнительно, за счет средств работодателей привито 3671 человек.
Это число больше прошлогоднего, и оно позволило увеличить план прививаемых для поликлиник. К примеру, в 4-й поликлинике г.Костанай медики получили порядка 6 тысяч вакцин против 4 тысяч в 2019 году. Ими бесплатно привиты люди из группы риска.
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, что привито 8575 медицинских работников, беременных женщин во 2-3 триместрах — 1532, лица с хроническими заболеваниями — это дети и взрослые- 45090, воспитанники детских домов и школ-интернатов — 621, домов престарелых и инвалидов -1535, прочий контингент -17 322. Также вакцинация прошла и на крупных предприятиях региона. Это большой вклад в деле защиты здоровья населения.
В ДСЭК области отмечают, что вакцинация в этом году стартовала с 15 сентября, то есть на 2 недели раньше обычного срока.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области