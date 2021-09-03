Привитые в 10 раз реже заболевают коронавирусом по сравнению с непривитыми – анализ КДЛ

Клинико-диагностическая лаборатория «Олимп» проанализировала, как часто привитые болеют коронавирусом, передает informburo.kz

В августе 2021 года в Нур-Султане ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2 сдали 28 275 человек, в их числе 19 130 человек непривитых и 9145 привитых пациентов.

Среди невакцинированных положительный результат ПЦР-теста на коронавирус получили 19,8% пациентов или 3782 человека. Среди вакцинированных положительный результат обнаружен только у 1,8% или у 167 человек.

При этом в числе привитых есть пациенты, получившие пока только одну дозу вакцины, а также бессимптомные носители вируса, которые проходили тестирование для поездок за рубеж, предъявления результата по месту работы и не имели клинических проявлений болезни.

«Эти результаты свидетельствуют об эффективности кампании по вакцинации населения, – считает генеральный директор лаборатории Ерлан Сулейменов. – Наш анализ показывает, что привитые в 10 раз реже заболевают коронавирусом по сравнению с непривитыми (1,8% против 19,8%). Мы видим, что вакцины действительно эффективны в профилактике заболеваемости, так как доля привитых пациентов в числе инфицированных коронавирусом минимальна».

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