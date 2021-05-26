Привитые вакцинами QazVac и «Спутник V» казахстанцы не смогут поехать на хадж в Саудовскую Аравию

Поехать на хадж в Саудовскую Аравию в этом году смогут только вакцинированные верующие. При этом совершить паломничество смогут те иностранцы, кто привит вакцинами от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson и Moderna, сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана, передает informburo.kz

Казахстанцы, которые вакцинированы отечественным препаратом QazVac, российским «Спутник V» или китайским Hayat-Vax, не смогут въехать в Саудовскую Аравию и совершить хадж.

Ещё одна сложность в том, что власти Саудовской Аравии потребовали, чтобы паломники прибывали в страну прямыми рейсами, а прямых рейсов из Казахстана нет.

В 2021 году хадж начнётся 17 июля. Его намерены провести, соблюдая санитарные нормы и все ограничительные предписания. Пока неизвестно, сколько людей смогут совершить хадж. Детали и другие требования в стране объявят позже.

В 2020 году власти Саудовской Аравии отменили хадж для паломников из-за рубежа. В паломничестве в Мекке и Медине смогло участвовать лишь небольшое число мусульман, которые находились в королевстве.

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