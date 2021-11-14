Привитых какой вакциной больше всего среди скончавшихся от COVID-19

Министр здравоохранения РК Алексей Цой привел статистику умерших от коронавирусной инфекции казахстанцев, передает МИА «Казинформ».

«За период с февраля по октябрь 2021 года 930 летальных случаев среди вакцинированных граждан. Среди не вакцинированных скончалось 13 165 человек. То есть, вы видите, в 16 раз количество не вакцинированных среди скончавшихся от коронавируса больше. Это порядка 7,1% от общего количества», — сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК. «Если посмотреть в разрезе вакцин, то 47 граждан скончалось, привившись CoronaVac, 681 Спутником-V, Hayat-Vax – 75, Vero Cell – 2, Vero Cell Sinofarm – 33, Sinofarm SARS-CoV-2 – 36 человек», — добавил министр.

Ранее, министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о сроках ревакцинации.

«У нас возможность ревакцинироваться появилась – мы начали в феврале, если вы посчитаете, получив две дозы, то как раз выходит это время. И в первую очередь, в феврале у нас работники первой линии прививались. Поэтому сейчас все логично», — сказал А. Цой.

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