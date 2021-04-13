В Костанайской области объявлена массовая вакцинация от коронавируса

Пока медики каждый день принимают до 1200 человек. Но ожидается, что этот показатель может существенно вырасти, а потому уже сейчас готовятся дополнительные места, где развернутся будущие прививочные пункты, передает alau.kz

Это свершилось. Добровольная массовая вакцинация от КВИ в нашем регионе официально объявлена. Главный сан.врач Костанайской области накануне подписал постановление, в котором категории прививаемых расширились до 14 пунктов. Среди них отдельно выделены не только знакомые ранее группы риска, но и студенты, гос.служащие, люди старше 65 лет, работники предприятий и другие. Сделано это не случайно. Вместо того, чтобы одним предложением объявить о вакцинации всех желающих, установленный перечень позволит соблюдать очередность, если вакцин по какой-то причине временно не будет хватать. Но пока никакого сбоя в поставках не ожидается. Как раз наоборот. Темпы растут.

«У нас уже пришло 8000 доз, сейчас у нас в запасе 7600 и мы сегодня еще ожидаем 4000. Возможно до конца недели еще 4000. До конца апреля мы ожидаем еще 37 400 доз»,- рассказал главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев.

Прививать желающих будут в поликлиниках. Но только до того момента пока медики не почувствуют увеличение нагрузки от наплыва людей. Сейчас ежедневно в регионе вакцинируют от 800 до 1200 человек. Как только этот показатель начнет расти, появятся новые места для проведения вакцинации.

«У нас планируется открытие прививочного пункта в ТРЦ «Kostanay Plaza». Мы уже посмотрели набор помещений. Там минимальные требования по постановлению главного санитарного врача Республики Казахстан. Все это соблюдено»,- оповестил Ермуханбет Даулетбаев.

Подключить планируют и выездные прививочные бригады, которые отправятся на предприятия и в организации для вакцинации желающих работников. Но пока возможность поставить прививку закреплена лишь за поликлиниками. При этом людей убедительно просят: прежде чем прийти за дозой вакцины, следует записаться либо по телефону, либо через портал «Egov». Ответственность стоит проявить не только в этом вопросе, но и в соблюдении уже привычных санитарных норм. Ведь наш регион вернулся в «желтую» зону.

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