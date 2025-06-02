Аким Костаная сегодня на совещании прокомментировал факт гибели подростка в Костанае 31 мая.

31 мая в городе Костанай на реке Тобол произошёл трагический случай. Пятеро несовершеннолетних подростков зашли в воду в несанкционированном месте, несмотря на установленный знак, запрещающий купание. В результате произошла трагедия — один подросток утонул. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Рыбак, заметивший детей, незамедлительно пришёл на помощь и спас четверых подростков. Однако пятого подростка, к сожалению, спасти не удалось — он утонул по неосторожности.

«31 мая у нас произошёл несчастный случай, у нас ребёнок утонул. Поэтому, конечно, мы соболезнования выражаем семье. Но я бы хотел еще раз сказать, мы же проводили совещание, мы приглашали ЧС, выступал. Я давал конкретные поручения протокольные, вместе с образованием. Рейдовые мероприятия чтобы проводили. Понятно, это летний период, я вам скажу так, некоторые возмущаются, пишут иногда, что, зачем заставлять учителей, ещё кого-то. А кто будет это делать, рейдовые мероприятия. У нас не хватит ни полиции, ни ЧС-ников. Это наша всеобщая работа, и родителей, в том числе. Родители тоже должны. Надо в школах сейчас организовать, родители, допустим, на добровольной основе. Их же дети там. Их дети на реку ходят. В опасные места ходят. Поэтому с привлечением родителей на добровольной основе надо это сделать. Учителя тоже. Учителя — какое-то решение нашли, где-то отгул дадите и тд. Учителя отдыхают 40 дней. В течение какого-то времени они занимаются ремонтами школ и т.д, в рамках этих работ они получают зарплату, можно же это организовать. Адекватно должно быть. Я думаю, ничего лишнего не будет и такая критика потом будет неуместна, мы не должны терять детей. Даже жизнь одного ребенка стоит того, чтобы всех «на уши поставить», — отметил глава Костаная.

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