31 мая в городе Костанай на реке Тобол произошёл трагический случай. Пятеро несовершеннолетних подростков зашли в воду в несанкционированном месте, несмотря на установленный знак, запрещающий купание. В результате произошла трагедия — один подросток утонул. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Рыбак, заметивший детей, незамедлительно пришёл на помощь и спас четверых подростков. Однако пятого подростка, к сожалению, спасти не удалось — он утонул по неосторожности.
В соответствии со статьёй 412, родители четырёх несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности.
Спасатели извлекли тело утонувшего подростка из воды. К месту происшествия были привлечены 4 единицы техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.
ДЧС Костанайской области настоятельно напоминает жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности:
• Купайтесь только в специально оборудованных местах;
• Не оставляйте детей без присмотра у водоёмов;
• В случае опасности незамедлительно звоните по номеру 112.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.