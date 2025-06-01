31 мая в городе Костанай на реке Тобол произошёл трагический случай. Пятеро несовершеннолетних подростков зашли в воду в несанкционированном месте, несмотря на установленный знак, запрещающий купание. В результате произошла трагедия — один подросток утонул. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Рыбак, заметивший детей, незамедлительно пришёл на помощь и спас четверых подростков. Однако пятого подростка, к сожалению, спасти не удалось — он утонул по неосторожности.

В соответствии со статьёй 412, родители четырёх несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности.

Спасатели извлекли тело утонувшего подростка из воды. К месту происшествия были привлечены 4 единицы техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

ДЧС Костанайской области настоятельно напоминает жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности:

• Купайтесь только в специально оборудованных местах;

• Не оставляйте детей без присмотра у водоёмов;

• В случае опасности незамедлительно звоните по номеру 112.

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