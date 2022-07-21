Привлекать волонтеров и зоозащитников к отлову бездомных животных предлагают ветеринары

С сегодняшнего дня в стране начинают действовать типовые правила отлова, временного содержания и умерщвления бездомных животных, некоторые пункты закона ветеринары считают спорными, и предлагают их скорректировать.

Вокруг нового закона об ответственном отношении к животным, а, если быть точнее, вокруг его типовых правил в нем изложенных, возникло немало споров. Руководитель ветеринарной клиники Максим Падерин считает, что там много неясностей. Например, как будут отличать стерилизованных животных от не стерилизованы, кто будет заниматься отловом, и как долго животное после стерилизации должно находиться во временном приюте. Но особенно много вопросов к пункту об умерщвлении животных, так в эту категорию попадают неизлечимо больные бездомные животные.

«Неизлечимых патологий действительно не так много. Большинство количество заболеваний они лечатся, мы лечим даже самые сложные патологии. Но, дело в том, что чем сложнее патология считается, тем большее количество средств необходимо для излечения. Готовы ли органы, которые будут заниматься отловом либо те полномочия, которые будут определены для ветклиники готовы ли экономически содержать таких животных?»,- говорит руководитель ветеринарной клиники Максим Падерин.

Максим Падерин отмечает, что все патологии в современных условиях либо лечатся, либо поддерживаются. Здесь вопрос в средствах, а их будет необходимо немало. Поэтому этот пункт считает ветврач требует большего разъяснения. Также он предлагает для прозрачной работы службы отлова добавить несколько пунктов.

«Конкретно у нашей клиники были следующие предложения: нательные видеорегистраторы для всех сотрудников отлова и возможность участия зоозащитных организаций и волонтеров в плановых рейдах. Там же еще определена такая вещь как экстренный выезд, когда не смогут приглашаться какие-то зоозащитные организации. И как раз к этим экстренным выездам большие вопросы, не будет ли каждый вызов экстренным, чтобы не было никакого сопровождения зоозащитников»,- предлагает Падерин.

Ветеринарный врач отмечает, что в типовых правилах не прописано — какое животное будет считаться агрессивным. Так как эта категория, согласно правилам подходит под умерщвление.

«Агрессию мы считаем актом самозащиты. То есть и сотрудники отлова могут агрессивно воздействовать , и согласно своим природным инстинктам животное может проявить агрессию. Но это не считается актом прямой агрессии, когда собака бестолково нападает на человека. Это самозащита»,- говорит ветврач.

И тут по мнению специалиста нужны дополнительные разъяснения, чтобы в итоге не пострадало животное, которое не принесло бы вреда окружающим. А вот, что касается строительства приютов для временного содержания животных, то тут Максим Падерин предлагает объявлять тендеры на содержание животных в уже имеющихся приютах.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.