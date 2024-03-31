Привозить запчастей без пошлины придётся меньше с 1 апреля

Ввозить на территорию ЕАЭС беспошлинно товары, в том числе автомобильные запчасти, на сумму до 200 евро разрешалось до конца 2019 года, сообщают kolesa.kz

А с 1 января 2020-го ценовой порог временно подняли до 1000 евро, и после этого срок действия послабления несколько раз продлевали, чтобы поддержать граждан, заказывающих вещи для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах.

Как сообщили редакции Kolesa.kz в Комитете госдоходов МФ РК, последнее решение о продлении действовало до 1 апреля 2024 года. И никаких уведомлений о его пролонгации от Комиссии ЕЭК казахстанские таможенники не получали.

Соответственно, через несколько дней порог беспошлинного ввоза вернётся к исходным значениям. И ввозить в ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин снова можно будет только товары, не превышающие в цене 200 евро, весом не более 31 кг в случае доставки их перевозчиком или в почтовых отправлениях или 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

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