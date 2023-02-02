Привозить животных некуда. Проблемы с реализацией нового закона возникают в Костанайской области

86 миллионов тенге в этом году потратят в Костанайской области на отлов бродячих животных. В эту сумму войдут и другие установленные законом процедуры, такие как стерилизация, чипирование и временное содержание.

Закон об ответственном обращении с животными вступил в силу еще в марте 2022-го. Однако, даже спустя год возникают проблемы с его реализацией. На замену отстрелу бродячих животных пришли такие процедуры как отлов, временное содержание, стерилизация и чипирование животных. Разные виды услуг оказывают разные подрядчики, которых определяют при проведении госзакупок. Но сделать это с первого раза, как показал опыт прошлого года, не удается. К примеру, в 2022-ом только к концу декабря удалось разыграть все тендеры. Несколько раз конкурсы признавали не состоявшимися.

«Алматинский подрядчик отработал полностью по всем заявкам, которые именно выделялись на 50 собак. Он их отловил, все как положено. Конечно, лучше бы было если подрядчик местный был, наш костанайский, чтобы проще работать, взаимодействовать», — говорит заместитель руководителя управления ветеринарии Костанайской области Айнагуль Кушубенова.

На этот год в Костанайской области выделено 86 миллионов тенге на отлов бродячих животных и все последующие процедуры. На сегодня состоялись конкурсы на отлов и чипирование животных в пяти городах региона — Лисаковске, Житикаре, Рудном, Тобыле и Костанае. Определить подрядчиков для 17 районов еще только предстоит.

В управлении ветеринарии отметили, что официально отловом может заниматься только ТОО, выигравшее тендер. Однако, куда оно должно отвозить животных, если подрядчик, который займется временным содержанием не определен, непонятно. Возможно ситуация прояснится уже завтра, если конкурс состоится, станет известно, кто будет выполнять эту работу.

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