Привыкать к более низким температурам посоветовал Куантыров казахстанцам

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров рассказал, насколько повысятся комуслуги для граждан, передает Liter.kz.

В кулуарах Мажилиса его спросили по поводу грядущего повышения тарифов осенью.

«Мы берем среднюю двухкомнатную квартиру в 60-70 квадратных метров. В регионах средний чек повысится на две-четыре тысячи тенге в месяц. Это будет зависеть от региона. Будем стимулировать экономить тепло. Норматив по теплу составляет 21 градус. Когда жители привыкают к 23-25 градусам отопления зимой и когда снижают до норматива, люди начинают жаловаться. Это о чем говорит, о том, что зимой не нужно регулировать температуру, открывая окно или балкон», – сказал Куантыров.

По его словам, казахстанцам нужно привыкать к более низким температурам в квартирах – 20-21 градус зимой. Кроме того, людям нужно устанавливать счетчики, чтобы следить за расходом тепловой энергии и экономить ее.

Не все будет за счет тарифов. Бюджет на себя возьмет большую нагрузку. Тарифы должны быть комфортными для граждан, переход будет мягким. Плюс есть возможность компенсации через акиматы для социально уязвимых слоев населения, – заявил министр.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.