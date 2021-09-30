Приз в 3 млн тенге. В Костанае наградили победителей республиканского конкурса «Лучший педагог»

64 преподавателя со всех регионов Казахстана получили награду из рук министра образования и науки. Церемония чествования лучших учителей в этом году стала юбилейной десятой.

Адильжан Букенбаев стал одним из 64 победителей конкурса «Лучший педагог 2021». Преподаватель костанайского пед.колледжа набрал самый высокий балл среди победителей конкурса со всех регионов страны. За плечами Адильжана 10 лет работы в образовании, имеет немало наград, но в этом конкурсе участвовал впервые.

«Конкурс достаточно интересный, сложный конечно своего рода, так как в этом конкурсе участвовало более чем 200 педагогов со всей республики. И конкурс был очень напряженный, конкурентный конечно, ну ни сколько в этом конкурсе было соревновательного духа, сколько возможности каждому педагогу показать себя, показать все свои наработки, все на что он способен»,- рассказывает преподаватель Костанайского педагогического колледжа Адильжан Букенбаев.

Юбилейная десятая церемония награждения лучших учителей страны прошла в Костанайской области, победители конкурса со всего Казахстана собрались сегодня в здании Жастар сарайы, и получили награду из рук министра образования. Асхат Аймагамбетов отметил, что церемония награждения проходит в год двух знаменательных для страны дат, 30-летия независимости и 180-летия Ибрая Алтынсарина.

«И конечно победители текущего года, они тоже особенные. Я честно скажу, поступило очень много работ на этот конкурс и почти 3 недели жюри было очень сложно выбрать, потому что уровень всех поступивших заявок был высок. Это о чем говорит, о том, что в нашей стране много замечательных, сильных, профессиональных педагогов, педагогов, которые любят детей, педагогов, которые отдают всего себя во благо служения детям, и воспитания детей, поддержке нашего подрастающего поколения», — отметил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Каждого из победителей конкурса «Лучший педагог 2021» наградили сертификатом на 1000 МРП или 2,9 миллиона тенге. Талгат Абен преподаватель информатики из города Актобе, молодому педагогу 29 лет, в прошлом году он тоже участвовал в конкурсе, и стал лучшим учителем в Актюбинской области, а в этом году он победитель республиканского этапа.

«В этом учебном году я признан лучшим учителем республики Казахстан. Я думаю, что в истории я самый молодой в номинации «Лучший учитель». Нашему учебному заведению № 60 общеобразовательной школе исполнилось 5 лет, за эти 5 лет школа достигла больших результатов. Наша школа в прошлом году была признана «Лучшей школой»,- говорит преподаватель информатики из Актобе Талгат Абен.

Традиционно в преддверии дня учителя награждают педагогов, достигших высоких результатов. Из числа костанайцев медалями «Еңбек ардагері» были отмечены 3 человека, нагрудными знаками «Ы.Алтынсарин» 4 педагога, и почетный работник образования республики Казахстан также наградили 4 человека.

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