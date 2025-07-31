Лисаковским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску мамы пострадавшей девочки к родителям о взыскании морального вреда, причинённого неправомерными действиями их несовершеннолетних детей.

Судом установлено, что в апреле 2025 года несовершеннолетние М.и К. находясь в квартире в городе Лисаковск, накалив на газовой плите металлическую лопатку для приготовления пищи, умышленно прижгли левую щеку, правую ногу и левую руку спящей несовершеннолетней, чем причинили вред здоровью и моральные страдания последней.

Родители несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Постановления суда вступили в законную силу.

В рамках гражданского дела, судом была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая показала наличие у несовершеннолетней потерпевшей телесных повреждений, причинивших легкий вред здоровью.

В результате рассмотрения гражданского дела, требование истца о взыскании компенсации морального вреда было удовлетворено частично. С ответчиков взыскана сумма в размере 1 000 000 тенге, которая подлежит взысканию в долевом порядке – по 500 000 тенге с каждого.

Судом также разъяснено истцу, что в случае проведения дальнейших лечебных и операционных косметических процедур, связанных с травмой, она имеет право обратиться в суд к ответчикам для возмещения материальных затрат на лечение.

Решение суда в законную силу не вступило.

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