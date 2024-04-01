«Признаю, что причастен к её смерти». Бишимбаев сделал заявление в суде

В Астане продолжается рассмотрение дела экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Сегодня, 1 апреля, он выступил с речью в суде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Куандык Бишимбаев попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой.

«Мне очень сложно говорить, я, в первую очередь, хотел бы, не рассчитывая на прощение, но это человеческий долг, тут присутствуют потерпевшие, родственники, все кто ее любил, родители. Мне было сложно первое время осознать ее смерть, я хочу принести извинения. Я не рассчитываю на прощение, но эта внутренняя обязанность, мой душевный посыл. Я понимаю, что это невосполнимая утрата, и знаю, что я к этим обстоятельствам причастен. Я не говорю, что я невиновен и не признаю вины, хотел бы разъяснить, что не признаю себя виновным в умышленном, осознанном убийстве Салтанат. Я понимаю, что это невосполнимая утрата, и знаю, что я к этим обстоятельствам причастен. Поэтому, наверное, это первое, что я бы хотел сказать», – сказал обвиняемый.

Он заявил, что родные могут его ненавидеть и проклинать.

«Я перед Всевышним готов ответить. Я любил Салтанат. Я не планировал совершить этот бессмысленный акт. В этом не было умысла, задумки и особой жестокости. Все родственники и брат Салтанат устроили пиар-кампанию по искажению информации. Весь этот фон – я вынужден себя защищать. Пять месяцев против меня формируется предубеждение любыми искажениями», – добавил Бишимбаев.

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