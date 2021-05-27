Признаки ценового сговора реализаторов бензина выявили в Казахстане

Подразделения Агентства РК по защите и развитию конкуренции провели анализ рынка в связи с продолжающимся ростом цен на бензин АИ-92 в Казахстане на 12-13% с начала года и сложившейся ситуацией с обеспечением внутреннего рынка данным видом нефтепродуктов, передает zakon.kz.

По результатам проведенной работы выявлены признаки ценового сговора в действиях розничных реализаторов бензина. 30 апреля текущего года антимонопольным органом в адрес розничных реализаторов бензина внесены внесены 14 уведомлений по признакам антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен на бензин АИ-92. Из них 3 — республиканские АЗС PetroRetail, Гелиос, Sinooil, — сообщили в ведомстве.

В Акмолинской области это ТОО «PetroRetail» (филиал), ТОО «Гелиос» (филиал), ТОО «НПО «ЮНА», ТОО «Инком Плюс», ТОО «Есиль».

В ВКО: ТОО «Восток логистик», ТОО «Sinoоil» (филиал), ТОО «PetroRetail» (филиал).

В СКО: ТОО «Эталон Регион», ТОО «Северная Топливная Компания» ТОО «PetroRetail» (филиал), ТОО «Гелиос» (филиал).

В Костанайской области: ТОО «PetroRetail» (филиал), ТОО «Гелиос» (филиал), ТОО «Костанайнефтепродукт», ТОО «Мунай Трейд kst», ТОО «Kst trade», ТОО «Рудненская Топливная компания», ТОО «Костанай Автогаз-7».

Согласно действующему законодательству срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения.

Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования, — отметили в агентстве.

Там пояснили, что при оценке установленных цен на предмет соответствия законодательству РК в области защиты конкуренции и их обоснованность рассматривается с учетом фактически понесенных затрат субъектом рынка, в том числе с учетом цены закупа у оптовых поставщиков.

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