Казанский стрелок, убивший девять человек в школе, признан невменяемым

Экспертиза признала невменяемым Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе, сообщила «Газета ОНК» – официальный орган Общественных наблюдательных комиссий, передает ria.ru

«По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», — говорится в публикации, опубликованной на сайте газеты.

В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

Сейчас юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему в случае признания вменяемым грозило бы пожизненное лишение свободы.

Как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался «тихим и неконфликтным» и, по данным СК РФ, на учетах у врачей не состоял. Оружием он владел официально.

В то же время он неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.

После массового убийства в Казани в России запустили процесс ужесточения оборота гражданского оружия: полуавтоматическое оружие (именно такое использовалось в Казани) предлагается выдавать только после того, как человек уже владел пять лет неавтоматическим гладкостволом, а возрастной ценз увеличить с 18 до 21 года.

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