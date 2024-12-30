Триммер для покоса травы, сварочный аппарат и акустическая система. Именно такие подарки в этом году получили победители конкурса на лучшее оформление костанайских дворов. В городском акимате отмечают, что каждый год участников становится все больше. Растет и призовой фонд, в этом году — это 2 миллиона тенге.

В областном центре уже много лет есть добрая традиция — украшать свои дворы к новому году. Раньше это делалось по желанию, а последние 2 года местные власти проводят конкурс на лучшее оформление. А подарки, которые дарит акимат, еще больше стимулируют ПКСК и ОСИ принимать в нем участие. Сегодня в городском акимате подвели итоги конкурса этого года. Так, второе место заняли ОСИ «ЖК Керемет-1», председатель Галия Иминалина рассказывает, что изначально украшали двор и подъезды для поднятия новогоднего настроения детям, а позже решили подать заявку на участие в городском конкурсе. Победа для них — настоящая неожиданность.

«Я вообще думала, что приглашали всех. А потом председатели пишут в группе нашей общей, что только тех, кого будут награждать, я чуть сознание не потеряла. Вообще, я в этой структуре работаю только 4 месяц. Мне повезло с соседями, соседи меня поддержали, выходили помогали. Я очень рада, спасибо им большое за поддержку», — говорит председатель ОСИ «ЖК Керемет — 1» Галия Иминалина.

В подарок им вручили сварочный аппарат. Галия Иминалина отмечает, в хозяйстве пригодится все. Применение ему они обязательной найдут. А вот победителями в оформлении стали ОСИ «Центр-парк». Буквально недавно мы были у них в гостях, вот так они украсили свой двор к Новому году. Руководитель ОСИ Ильяс Ахметов отметил, что они целенаправленно шли к победе. В подарок им вручили акустическую систему.

«На Наурыз в этом году мы будем делать праздник. В прошлом мы так делали и в этом хотим. Теперь мы не будем арендовать колонку, теперь появилась аппаратура, и все будет хорошо. Теперь у нас все мероприятия будут проводиться под эту колонку. У нас очень много всевозможных посиделок, ну и субботники и воскресники, все будет с музыкой», — говорит руководитель ОСИ «Центр-Парк» Ильяс Ахметов.

Наградили в акимате не только за лучшее оформление дворов, но и оформление объектов бизнеса и гос. структур. Призовой фонд в этом году составил 2 миллиона тенге. Среди подарков триммеры для покоса травы, ноутбуки, принтеры и снегоуборочные машины.

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