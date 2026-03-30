Призыв 2026: сколько казахстанцев отправят в армию и когда начнётся кампания

Правительство Казахстана утвердило постановление от 20 марта 2026 года, направленное на реализацию указа президента об увольнении военнослужащих в запас и проведении очередного призыва на срочную воинскую службу.

Согласно документу, призывная кампания пройдет в два этапа: с марта по июнь и с сентября по декабрь 2026 года.

Сколько человек призовут

Акимам областей, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента поручено обеспечить работу призывных комиссий и организовать призыв граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения.

Всего планируется призвать 43 231 человека.

Что поручено ведомствам

Также местным исполнительным органам необходимо обеспечить медицинское сопровождение призывных пунктов в соответствии с требованиями законодательства.

Министерству внутренних дел поручено усилить дежурство сотрудников полиции в местах сбора и отправки призывников.

Министерство транспорта обеспечит перевозку как призванных на службу граждан, так и военнослужащих, уволенных в запас, по заявкам Министерства обороны.

Кто оплатит перевозки

Расходы на транспортировку будут компенсированы за счёт средств республиканского бюджета. Соответствующие выплаты обязаны произвести Министерство обороны, МВД и МЧС.

Постановление вступило в силу с 20 марта 2026 года.