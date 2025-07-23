Постановлением правительства от 19 июля 2025 года внесены изменения в Правила организации и проведения призыва граждан РК на воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что оповещение граждан о призыве на срочную воинскую службу и их явке на призывные пункты проводят повестками должностные лица местных органов военного управления по месту жительству: в поселках, селах, сельских округах через местные исполнительные органы или по месту работы (учебы) руководители организации под роспись.

Также говорится, что призывная комиссия при принятии решения о призыве граждан на срочную воинскую службу и предназначении в соответствующий вид и род Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК учитывает их специальность, состояние здоровья, в связи с чем преимущественно:

для комплектования Службы государственной охраны РК отбор призывников осуществляется в приоритетном порядке в соответствии с требованиями по уровню образования, опытом работы и физической подготовкой, предъявляемыми к военнослужащим Службы государственной охраны РК, установленными начальником Службы государственной охраны РК;

отбор в учебные части и школы для подготовки сержантов, младших специалистов из числа солдат проводится строго в индивидуальном порядке из числа призывников, имеющих образование не ниже среднего (при отборе кандидатов в учебные части учитываются также специальности, полученные ими до призыва).

Изучение призывников осуществляется на основе планомерного накопления в управлениях (отделах) по делам обороны сведений о деловых качествах, физическом развитии, общеобразовательной и специальной подготовке, семейном положении призывников и проводится в два этапа.

При этом уточняется, что второй этап проводится в департаментах по делам обороны на сборных пунктах ежегодно с 1 марта до 30 июня, с 1 сентября до 31 декабря.

В управлениях (отделах) по делам обороны для проведения изучения призывников проводятся в том числе следующие мероприятия:

из организаций здравоохранения или их структурных подразделений списки лиц по их согласию, состоящих на динамическом учете с хроническими заболеваниями, в том числе в центрах психического здоровья, фтизиопульмонологии, кожно-венерологических центрах, документы, характеризующие состояние здоровья граждан, подлежащих призыву на срочную воинскую службу, согласно форме учетной документации в области здравоохранения (медицинская карта амбулаторного пациента (форма 052/у), карта профилактического осмотра (скрининга) (форма 055/у), лечебная карта допризывника (форма 060/у).

При этом получают сведения из государственной корпорации «Правительство для граждан» об изменении призывниками фамилии, имени и отчества (при его наличии), даты и места рождения, а также случаях регистрации смерти призывника.

Списки изученных и отобранных призывников в управлениях (отделах) по делам обороны представляются в Департамент по делам обороны к 28 февраля и 28 августа.

Также уточняется, что после заседания областной призывной комиссии призывники, зачисленные в воинские команды, проходят:

телесный осмотр с составлением акта в двух экземплярах (один экземпляр – в департамент по делам обороны, второй экземпляр выдается представителю воинской части (учреждения), который составляется в произвольной форме и подписывается начальником медицинской службы департамента по делам обороны, медицинским работником воинской части (учреждения).

Начальники департаментов по делам обороны и их заместители по воспитательной и идеологической работе на областных (городских) сборных пунктах организуют необходимую воспитательную и идеологическую работу среди призывников, проводят разъяснительную работу с родителями, прибывшими на проводы, а также организуют торжественные проводы личного состава воинских команд с участием представителей местных исполнительных органов, общественных организаций и родителей призывников.

Старшие команд по прибытии к месту назначения передают личный состав по именному списку и учетно-послужным карточкам начальникам пунктов приема. Одновременно докладывают соответствующим начальникам о состоянии воинской дисциплины и обо всех случаях ее нарушения в пути следования.

На пунктах приема производятся пометки в первом экземпляре списка в графе 8 напротив каждой фамилии, когда и в какую воинскую часть (учреждение) (условный номер воинской части без указания пункта дислокации) направлен призванный для прохождения срочной воинской службы.

Этот экземпляр списка по окончании приема призывников передается в воинскую часть (учреждение) распоряжением командиров (начальников), в которой создан пункт приема. Второй экземпляр с пометкой о приеме пополнения, заверенный гербовой печатью, высылается в департамент по делам обороны, из которого прибыло пополнение.

Также говорится, что при проведении отбора офицеров запаса для призыва в состав комиссий по отбору включаются представители воинских частей (учреждений), для комплектования которых предназначаются офицеры.

Вместе с тем уточняется, что главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие родами войск, региональных командований, командиры воинских частей, начальники учреждений, куда призывается офицер запаса:

проводят собеседование с отобранными кандидатами либо изучают по характеризующим документам, обращая особое внимание на состояние здоровья, морально-деловые качества, семейное положение, проводят общий опрос для определения уровня профессиональной подготовки;

проводят занятия (инструктаж) с командирами (начальниками), офицерами воспитательной структуры воинской части (учреждения) по формам и методам работы с офицерами, призванными из запаса.

Списки кандидатов, отобранных должностными лицами воинских частей (учреждений) и годных для призыва на воинскую службу, после согласования с соответствующим командиром (начальником) направляются в местные органы военного управления.

Командир (начальник) воинской части (учреждения) по прибытии офицеров в воинскую часть издает приказ о зачислении в списки личного состава воинской части (учреждения) и производит постановку на все виды довольствия, осуществляет доклад, информирует местный орган военного управления и проводит уточнение учетных данных офицеров.

Предусматривается, что кадровые подразделения вида и родов войск Вооруженных сил РК, региональных командований и воинских частей (учреждений) в случае неприбытия к месту службы офицера уточняют причины и направляют запросы в департаменты по делам обороны областей с указанием учетных данных офицера, номера приказа по личному составу.

Указывается, что основными целями воинских сборов являются повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей (учреждений), содержащихся в мирное время в сокращенной численности, подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для развертывания Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан при мобилизации и укомплектовании их в военное время в районах комплектования.

На поверочных сборах с военнообязанными, приписанными к воинским частям (учреждениям) согласно мобилизационному плану, проводятся занятия по поддержанию требуемого уровня их военной подготовки и практических навыков, а также тренировки в выполнении ими своих обязанностей на новых видах вооружения и военной техники по их боевому применению, вождению и обслуживанию.

Предложения по проведению воинских сборов по видам Вооруженных сил РК, роду войск или службе разрабатываются соответствующими штабами и управлениями на основании контрольных заданий, устанавливаемых Генеральным штабом Вооруженных сил РК.

В предложениях указываются вид сборов, место и сроки их проведения, количество военнообязанных, подлежащих призыву на сборы, в разрезе каждой специальности и конкретного соединения, воинской части (учреждения), планируемых для развертывания на сборы.

При планировании воинских сборов в режимных частях (учреждениях), а также воинских частях (учреждениях), где военнообязанные будут связаны с работами особой важности, совершенно секретными и секретными техникой и документами, в предложениях указываются формы допуска военнообязанных, призываемых на сборы в эти воинские части (учреждения). Форма допуска для военнообязанных определяется такими же образцами, как и для военнослужащих срочной воинской службы и воинской службы по контракту.

Разделы предложений, касающиеся подготовки офицерского состава, а также подготовки специалистов на базе воинских частей (учреждений), соединений и военно-учебных заведений, не подчиненных непосредственно штабам и управлениям, планирующим сборы, согласовываются, соответственно, с департаментами кадров и организационно-мобилизационной работы Министерства обороны РК.

На основании указаний Генерального штаба Вооруженных сил РК и общего плана проведения воинских сборов штабами разрабатываются:

планы проведения воинских сборов подчиненными воинскими частями (учреждениями);

учебные программы, методические рекомендации и необходимые указания по вопросам организации и проведения воинских сборов военнообязанных в подчиненных воинских частях (учреждениях) с учетом мероприятий по мобилизационной подготовке войск на предстоящий учебный год;

учебные программы, методические рекомендации и необходимые указания по вопросам организации и проведения воинских сборов военнообязанных в подчиненных воинских частях (учреждениях) с учетом мероприятий по мобилизационной подготовке войск на предстоящий учебный год; данные о количестве военнообязанных и сроках их привлечения на воинские сборы воинской части (учреждения), согласованные с заинтересованными структурными подразделениями

Министерства обороны РК, для планирования материального и финансового обеспечения сборов;

планы проведения воинских сборов для воинских частей (учреждений) с указанием объема призыва военнообязанных по специальностям, сроков проведения сборов, а также мероприятий по материально-техническому обеспечению сборов, распределению учебных полей, стрельбищ и сохранению государственной и военной тайны.

Сводный план подготовки военнообязанных на воинских сборах представляется в Генеральный штаб Вооруженных сил РК к 1 февраля ежегодно.

В планах воинских сборов предусматривается призыв офицеров запаса на учебные сборы приписного состава за 10 дней до начала развертывания воинских частей (учреждений). Военнообязанные призываются в подразделения и воинские части технического обслуживания в количестве, необходимом для обеспечения сборов.

Для разработки сводного плана по РК штабы соединений, воинских частей (учреждений) других войск и воинских формирований направляют ежегодно до 1 февраля в Генеральный штаб Вооруженных сил РК необходимые расчеты.

Указания и наряды департаментам по делам обороны областей и городов на призыв военнообязанных на воинские сборы в воинские части (учреждения) предоставляются Генеральным штабом Вооруженных сил РК.

Указывается, что командиры (начальники) воинских частей (учреждений) и начальники департаментов по делам обороны доводят до акимов областей данные об объеме, сроках призыва военнообязанных и поставки техники на воинские сборы в предстоящем году.

Призыв военнообязанных на воинские сборы проводится департаментами (управлениями и отделами) по делам обороны на основании указаний и нарядов Генерального штаба Вооруженных сил РК. Призыву на сборы подлежат в первую очередь военнообязанные, предназначенные к воинским частям (учреждениям) по мобилизационному плану.

Департаменты (управления, отделы) по делам обороны отвечают за качество отбора, своевременную отправку военнообязанных на воинские сборы и полноту выполнения нарядов. Отбор военнообязанных на воинские сборы департаменты (управления, отделы) по делам обороны производят совместно с соответствующими командирами (начальниками) воинских частей (учреждений), для которых готовятся ресурсы.

Вместе с тем уточняется, что при отправке на сборы приписного состава медицинскому обследованию подвергаются только военнообязанные, заявившие жалобы на состояние здоровья, а также лица, направляемые на сборы приписного состава воинских частей десантно-штурмовых войск, летно-подъемных должностей авиации и водолазов.

Оповещение военнообязанных, отобранных кандидатов для призыва на воинские сборы по подготовке дефицитных специалистов, а также офицеров запаса на сборы приписного состава проводится заблаговременно с целью проверки учетных данных и проведения медицинского освидетельствования, с последующим вручением им повесток установленного образца с указанием в них срока явки для отправки и продолжительности сборов.

В извещении руководителю предприятия срок пребывания военнообязанных на воинских сборах указывается с учетом времени пребывания на сборах и времени на дорогу до воинской части (учреждения) и возвращения со сборов.

Военнообязанные, призванные на воинские сборы для совершенствования и подготовки по дефицитным специальностям, отправляются в воинские части (учреждения) с расчетом прибытия их к месту прохождения сборов за день до начала занятий.

На военнообязанных, призванных для прохождения воинских сборов по подготовке дефицитных специалистов, местные органы военного управления направляют командирам (начальникам) воинских частей (учреждений).

Отмечается, что личные дела офицеров запаса, подлежащих направлению на воинские сборы, пересылаются только секретной почтой, а в режимные части и учреждения секретной почтой направляются также именные списки, летные и медицинские книжки с расчетом получения их в воинских частях (учреждениях) за два дня до начала сборов.

Военнообязанным, направляемым на сборы в особо режимные части и учреждения одиночным порядком или в составе команд, предписания выдаются в установленном порядке для режимных частей и учреждений. В именных списках, вручаемых старшим команды, указываются только фамилия, имя, отчество военнообязанных, следующих на сборы в составе команд.

Призыв военнообязанных на учебные сборы в воинские части (учреждения) Вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики производится по персональным спискам (числовым заявкам), направляемым ими в департаменты по делам обороны за месяц до начала сборов.

Командиры (начальники) воинских частей (учреждений), в которых проводятся воинские сборы, отвечают за организацию и качество проведения боевой подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса, своевременное и полное материально-техническое обеспечение сборов, подготовку учебной базы, организацию приема и отправки военнообязанных со сборов.

Особое внимание должно быть обращено на создание необходимых условий для ведения секретной работы и обеспечения сохранности секретных документов, техники и вооружения. Военнообязанным должны быть доведены основные требования по хранению и обращению с секретными документами, техникой и вооружением, порядку ведения личной переписки и персональной ответственности за сохранение государственной и военной тайны, недопущению секретных записей, зарисовок, расчетов в личных блокнотах и фото-киносъемок военных объектов и секретной техники.

Учебный процесс с военнообязанными организуется с использованием военной техники и оружия, состоящими на вооружении воинских частей (учреждений), проводящих воинские сборы.

Продолжительность учебных занятий военнообязанных на воинских сборах устанавливается такой же как и для кадрового состава воинских частей (учреждений) и военно-учебных заведений, при которых они проходят сборы.

Все военнообязанные, призванные на сборы, находятся на казарменном положении. Увольнение их из расположения воинской части (учреждения) проводится командирами рот (начальниками сборов) в порядке, установленном уставом внутренней службы ВС и воинских формирований республики.

За нарушение воинской дисциплины и общественного порядка, за преступления, а также за материальный ущерб, причиненный государству, военнообязанные, призванные на воинские сборы, несут ответственность согласно законодательству РК.

По окончании воинских сборов командиры (начальники) и штабы воинских частей (учреждений) в том числе:

производят отметку о прохождении сборов в личном деле и соответствующем разделе военного билета офицера, а также сержанта и солдата, заверенную подписью командира (начальника, начальника штаба) и печатью воинской части (учреждения);

составляют именные списки на сержантов и солдат запаса, успешно прошедших воинские сборы (по дефицитным специальностям или приписного состава) и получивших необходимую подготовку по соответствующим должностям (независимо от сроков сборов), указав в них продолжительность сборов, номера военно-учетных специальностей и должностные квалификации, по которым целесообразно учитывать их в дальнейшем (о прохождении сборов в соответствующем пункте военного билета производится отметка, заверенная подписью командира (начальника, начальника штаба) и печатью воинской части (учреждения).

Указывается, что основной формой контроля является проверка организации и хода воинских сборов непосредственно в воинских частях (учреждениях), проводящих эти сборы.

С этой целью Министерство обороны планирует проведение проверок, определяя, когда и кем, в течение какого срока, в каких воинских частях (учреждениях) должна проводиться проверка.

Призыв на воинскую службу по мобилизации при военном положении и в военное время (направление на работу) осуществляется на основании Конституции РК и законов республики и осуществляется в объемах, установленных мобилизационными планами воинских частей (учреждений) и специальных формирований, предусматривающих их перевод на организацию и структуру военного времени.

Приписка граждан к воинским частям (учреждениям) (предназначение в специальные формирования) организуется местными органами военного управления во взаимодействии с командирами (начальниками) воинских частей (учреждений) и специальных формирований.

Граждане, работающие в мирное время в воинских частях (учреждениях) и специальных формированиях на должностях гражданского персонала (работников), подлежат первоочередной приписке к этим воинским частям (предназначению в специальные формирования).

Предусматривается, что решение о планируемом призыве по мобилизации при военном положении и в военное время (направлении на работу) местными органами военного управления заблаговременно доводится до граждан путем вручения им мобилизационных предписаний и проставления соответствующей отметки об этом в их военных билетах.

Всем гражданам, приписанным к воинским частям (учреждениям) (предназначенным в специальные формирования), а также гражданам, предназначенным в аппарат усиления местных органов военного управления, соответствующими местными органами военного управления выписываются персональные повестки. Мобилизационные предписания, персональные повестки подписываются начальниками местных органов военного управления и заверяются гербовыми печатями.

Явка (доставка) граждан на пункты предварительного сбора или непосредственно в воинские части (учреждения) и специальные формирования осуществляется на основании мобилизационных предписаний и персональных повесток.

Для перевозки граждан, призванных на воинскую службу по мобилизации, при военном положении и в военное время (направляемых на работу), используются прежде всего общественный пассажирский транспорт, пригородные поезда и суда.

Привлекаются в установленном порядке автотранспорт организаций и автотранспорт, изъятый у граждан для укомплектования воинских частей (учреждений) и специальных формирований.

Призванные на воинскую службу по мобилизации, при военном положении и в военное время (направляемые на работу) направляются на пункты встречи пополнения воинских частей (учреждений) и специальных формирований либо на пункты сбора.

Для сопровождения граждан при их следовании из пунктов предварительного сбора и для их передачи в воинские части (учреждения) и специальные формирования на каждую команду назначается начальник из числа не подлежащих призыву на воинскую службу (направлению на работу) граждан, имеющих воинские звания офицеров, сержантов и старшин запаса.

Передача в воинские части (учреждения) и специальные формирования граждан, призванных на воинскую службу по мобилизации, при военном положении и в военное время (направляемых на работу), осуществляется на пунктах приема личного состава воинских частей (учреждений) и специальных формирований или непосредственно на пунктах предварительного сбора.

Через пункты предварительного сбора осуществляется отправка граждан, приписанных к воинским частям (учреждениям) (предназначенных в специальные формирования), дислоцирующимся за пределами области.

Непосредственно в воинские части (учреждения) и специальные формирования могут быть направлены призванные на воинскую службу по мобилизации, при военном положении и в военное время граждане:

привлекаемые к выполнению первоочередных работ в воинских частях (учреждениях) и специальных формированиях при их переводе на организацию и структуру военного времени;

работающие в мирное время в воинских частях (учреждениях) и специальных формированиях на штатных должностях гражданского персонала (работников) или по найму (штатным расписаниям) и приписанные к ним.

Сбор призываемых на воинскую службу по мобилизации, при военном положении и в военное время (направляемых на работу) граждан, проживающих в сельской местности, и доставку их на пункты предварительного сбора проводят акимы поселков, сел, сельских округов.

Передача указанных граждан на пунктах предварительного сбора осуществляется по именным спискам, заверенным акимами. Одновременно с именными списками представляются персональные повестки неоповещенных граждан с указанием причин их неоповещения.

Форма именных списков устанавливается Генеральным штабом Вооруженных сил РК.

Призыв граждан на воинскую службу по мобилизации, при военном положении и в военное время и направление их на работу (в том числе и в добровольном порядке) осуществляются местными органами военного управления.

Указывается, что в случае признания соответствующими комиссиями негодными к воинской службе по состоянию здоровья граждан, приписанных к воинским частям (учреждениям) (предназначенных в специальные формирования) для призыва на воинскую службу по мобилизации, при военном положении и в военное время, проводится призыв на воинскую службу граждан, не имеющих мобилизационных предписаний.

Эти граждане направляются в воинские части (учреждения) и специальные формирования с целью их полного и качественного укомплектования.

Гражданин считается призванным на воинскую службу по мобилизации, при военном положении и в военное время (принятым на работу) после оформления факта призыва в его документах воинского учета и подписания командиром (начальником) воинской части или специального формирования приказа о зачислении гражданина в списки воинской части (учреждения) или специального формирования и назначении на воинскую должность (должность гражданского персонала (работника)).

Вместе с тем предусмотрено, что органы внутренних дел обеспечивают розыск лиц, уклоняющихся от призыва на воинскую службу, а также охрану общественного порядка, сопровождение при отправке и убытии призывников в воинские части (учреждения).

Приказ вводится в действие со 2 августа 2025 года.

В Казахстане изменится процедура записи к врачу В Казахстане упростят процедуру записи на приём к врачу. Редакция BAQ.KZ направила официальный запрос в Министерство здравоохранения,...

Не совсем как муравейники живем — Минпромышленности Все жилые дома в Казахстане возводятся с соблюдением установленных требований. Об этом заявил вице-министр промышленности...

10 и 15 суток получили костанайцы за сопротивление полиции Специализированный суд по административным правонарушениям города Костаная рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении граждан...