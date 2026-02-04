В 2026 году в Казахстане планируется призыв более 850 офицеров запаса на воинскую службу. Мера реализуется в соответствии с Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» и направлена на повышение боеготовности Вооружённых сил и формирование военно-обученного резерва.
Сколько офицеров запаса планируют призвать
Согласно постановлению Правительства, 700 офицеров запаса будут направлены в Вооружённые силы, 80 — в Пограничную службу, 64 — в Национальную гвардию и 15 — в Министерство по чрезвычайным ситуациям.
По каким специальностям будет проходить призыв
Призыв осуществляется по наиболее востребованным военно-учётным специальностям. В их числе — авиационные, инженерные, артиллерийские, радиотехнические, военно-транспортные, медицинские, тыловые, информационные и разведывательные направления.
Кто подлежит призыву
Призыву подлежат офицеры запаса, признанные годными по состоянию здоровья, в возрасте до 29 лет. По медицинским специальностям возрастной порог составляет до 32 лет. Обязательным условием является наличие востребованной военно-учётной специальности.
Условия и социальное обеспечение службы
Социальное обеспечение призванных офицеров осуществляется на уровне военнослужащих по контракту. На период службы им предоставляются денежное довольствие, жильё или жилищные выплаты, питание и медицинское обслуживание.
Где будут проходить службу офицеры запаса
Как правило, службу офицеры запаса будут проходить по месту воинского учёта либо проживания. Приоритет отдается кандидатам, заинтересованным в прохождении службы и не имеющим постоянной работы.
Порядок прибытия и возможность отсрочки
При получении уведомления офицеру запаса необходимо своевременно прибыть в местный орган военного управления, имея при себе удостоверение личности и военный билет (при наличии). Отсрочка от призыва может быть предоставлена решением призывной комиссии — по семейным обстоятельствам, для продолжения образования либо по состоянию здоровья.
Призыв офицеров запаса является плановым и проводится в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.
