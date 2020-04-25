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Призыв военнообязанных начнётся в Костанайской области

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Как сообщили в Департаменте по делам обороны Костанайской области, 24 апреля 2020 года акимом Костанайской области было подписано постановление «О призыве военнообязанных на специальные сборы», которое уже вступило в законную силу с момента его подписания.

Согласно данному постановлению в период с 27 апреля по 15 мая 2020 года по городу Костанай будут призваны военнообязанные на специальные сборы в количестве 50 человек для проведения специальной обработки.
Призыву на специальные сборы подлежат военнообязанные, состоящие на воинском учете в Управлении по делам обороны города Костанай
и годные по состоянию здоровья к воинской службе.
Уже 25 апреля 2020 года в Управлении по делам обороны города Костанай организовано прохождение военнообязанными медицинского освидетельствования по установлению степени годности к воинской службе, также будет проведено тестирование на наличие коронавирусной инфекции.
Акимату города Костанай поручено обеспечить военнообязанных всем необходимым имуществом, средствами индивидуальной защиты
и средствами для специальной обработки.

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