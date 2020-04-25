Призыв военнообязанных начнётся в Костанайской области

Как сообщили в Департаменте по делам обороны Костанайской области, 24 апреля 2020 года акимом Костанайской области было подписано постановление «О призыве военнообязанных на специальные сборы», которое уже вступило в законную силу с момента его подписания.

Согласно данному постановлению в период с 27 апреля по 15 мая 2020 года по городу Костанай будут призваны военнообязанные на специальные сборы в количестве 50 человек для проведения специальной обработки.

Призыву на специальные сборы подлежат военнообязанные, состоящие на воинском учете в Управлении по делам обороны города Костанай

и годные по состоянию здоровья к воинской службе.

Уже 25 апреля 2020 года в Управлении по делам обороны города Костанай организовано прохождение военнообязанными медицинского освидетельствования по установлению степени годности к воинской службе, также будет проведено тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Акимату города Костанай поручено обеспечить военнообязанных всем необходимым имуществом, средствами индивидуальной защиты

и средствами для специальной обработки.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.