Призыв военнообязанных начнётся в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
2564 - зарегистрированно
646 - выздоровевших
25 - летальных случаев
39 - в Костанайской области
Как сообщили в Департаменте по делам обороны Костанайской области, 24 апреля 2020 года акимом Костанайской области было подписано постановление «О призыве военнообязанных на специальные сборы», которое уже вступило в законную силу с момента его подписания.
Согласно данному постановлению в период с 27 апреля по 15 мая 2020 года по городу Костанай будут призваны военнообязанные на специальные сборы в количестве 50 человек для проведения специальной обработки.
Призыву на специальные сборы подлежат военнообязанные, состоящие на воинском учете в Управлении по делам обороны города Костанай
и годные по состоянию здоровья к воинской службе.
Уже 25 апреля 2020 года в Управлении по делам обороны города Костанай организовано прохождение военнообязанными медицинского освидетельствования по установлению степени годности к воинской службе, также будет проведено тестирование на наличие коронавирусной инфекции.
Акимату города Костанай поручено обеспечить военнообязанных всем необходимым имуществом, средствами индивидуальной защиты
и средствами для специальной обработки.