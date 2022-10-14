Призывается лишь 1 из 7: молодые казахстанцы уклоняются от армии

В 2021 году только 19,4% казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет пошли служить в казахстанскую армию, а 80,6% людей, подлежащих призыву, на военную службу не попали.

В целом с 2017-го по 2021 год, согласно данным Министерства обороны, в РК зачислили в армию только 15,7% призванных, передает ranking.kz

Это тревожная ситуация, которая может угрожать фундаментальной национальной безопасности страны. Армия Казахстана зависит от постоянного притока военнослужащих. Если тенденция сохранится, вооружённые силы, вероятно, будут страдать от нехватки личного состава при военной угрозе.

По официальным данным, за последние пять лет количество призывников сократилось более чем на 100 тыс. — с 277 тыс. в 2017-м до 165 тыс. в 2021 году. Призыв в прошлом году стал самым малочисленным за последние пять лет. В то же время к вступлению в армию ежегодно стабильно принимаются около 33 тысяч человек.

Ещё в среднем 23 тыс. претендентов не поступают на службу по состоянию здоровья. Остальные — а их подавляющее большинство, в среднем около 73% от всех призывников в год — судя по всему, получают законную отсрочку или же и вовсе уклоняются от службы.

Этим летом проблемы со здоровьем призывников отметил депутат Бауржан Сартбаев. По его словам, значительная часть юношей, прошедших медкомиссию, оказываются негодными к военной службе, а проблемы со здоровьем у них начинаются ещё в школе.

Впрочем, несмотря на большую долю оказавшихся негодными, получивших отсрочку, или как-то иначе избежавших военной службы, местным исполнительным органам, которые организуют призыв граждан, удаётся набрать необходимое количество призывников. Напомним: президент Касым-Жомарт Токаев каждый год подписывает указ о призыве на военную службу, в котором поручает обеспечить проведение призыва в марте–июле и сентябре–декабре.

Если сравнить запланированную указом президента (в среднем около 34 тыс. человек) и фактическую численность призывников, то они отличаются лишь в пределах 1 тыс. человек. Ни в одном году, однако, не удалось достичь или превысить плановые показатели. Это может означать, что ежегодный приток призывников с трудом может удовлетворить потребности армии и сохранить её состав.

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