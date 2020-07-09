«Призываю граждан не поддаваться панике и набраться терпения» — Рашид Нурмагамбетов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с телевизионным обращением к казахстанцам, сообщает alau.kz

Телевизионное обращение связано с мерами борьбы с коронавирусом. Профессор кафедры права Костанайского филиала ЧелГУ, кандидат юридических наук Рашид Нурмагамбетов отметил, что Президент Казахстана Касым — Жомарт Токаев призвал всех не поддаваться панике, не расслабляться, сплотиться и поддержать людей, которые не жалея сил и времени делают все от них зависящее, чтобы стабилизировать ситуацию.

«Уважаемые костанайцы, соотечественники, вчера наш Президент выступил с обращением народу Казахстана, в котором открыто озвучил о непростой ситуации, в которой мы все сегодня вынуждены находиться в связи с массовым заражением граждан COVID 19, распространением пневмонии, унесшие бесценные жизни наших граждан. В период действия двухнедельного карантина, важно было услышать речь Президента Республики Казахстан К.К. Токаева в которой он призвал всех нас не поддаваться панике, не расслабляться, сплотиться и поддержать людей, которые не жалея сил и времени делают все от них зависящее, чтобы стабилизировать ситуацию. Важным является и то, что Президент озвучил действенные меры, которые позволят решить существующие проблемы с лекарственным обеспечением, наличием мест в больницах. На наших глазах формируется новая система оказания мобильной медицинской помощи гражданам на дому, дооснащаются современным оборудованием медицинские учреждения, увеличиваются места для больных коронавирусом, упрощены сроки сертификации лекарственных препаратов, порядок ввоза лекарственных средств. Все это делается на благо наших граждан, нашего с вами здоровья, здоровья наших родных и близких, людей которые нам дороги. Понимая это, я призываю граждан довериться нашему Президенту, и действиям государственных органов, не поддаваться панике, не поддаваться на провокации со стороны кого-либо, набраться терпения, соблюдать установленный режим карантина. Понимая, что это не просто, но это необходимо для сохранения здоровья каждого из нас. Берегите себя, своих родных и близких, дорогие костанайцы»,- говорит Рашид Нурмагамбетов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.