Министерство обороны подготовило поправки в Правила организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу, сообщает Zakon.kz.
Так, предусматривается конкретизация порядка организации и проведения призыва граждан.
В частности, получить отсрочку от призыва на срочную воинскую службу можно будет через государственную услугу.
Кроме того, предлагается признать СМС-сообщение на телефонный номер казахстанцев, подлежащих призыву на воинскую службу, надлежащим видом оповещения.
Проект направлен на внедрение единых подходов к организации и проведению призыва граждан на воинскую службу.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 9 сентября
