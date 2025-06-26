Сенаторы одобрили изменения в законодательство по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций между центральными госорганами.

Принятые поправки направлены на создание целостной системы патриотического воспитания, развитие допризывной подготовки, цифровизацию воинского учёта и повышение престижа службы в армии.

Основные положения :

Вводится система военно-патриотического воспитания на республиканском и местном уровнях — через специальные координационные советы;

Углублённая допризывная подготовка станет доступна при школах и колледжах, прошедшие ее получат преференции при поступлении в военные вузы и на службу по контракту;

Автоматизируется воинский учёт и упрощается оповещение призывников (через SMS и eGov);

Отсрочка от призыва на обучение будет предоставляться только один раз на каждый уровень образования;

Для прошедших срочную службу вводятся социальные льготы:

• поступление в вузы без ЕНТ (на платной основе);

• обучение по госзаказу без обязательной отработки; • защита образовательного гранта в период увольнения со службы;

Упрощается повторное поступление на контрактную службу после увольнения;

Дети военнослужащих с выслугой от 15 лет получают преимущество при поступлении в военные вузы;

Урегулировано разделение полномочий между Минобороны и Министерством промышленности в сфере гособоронзаказа.