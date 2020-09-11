Осенний призыв на срочную воинскую службу стартовал. Но на этот раз он будет проходить с учетом объявленной пандемии. В сборных пунктах обеспечат нормы дезинфекции, а самих призывников дважды проверят на коронавирус, передает alau.kz

Осенний призыв на срочную воинскую службу в этом году проходит с учетом новых правил. Их ввели из-за текущей ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В отличии от весеннего призыва на этот раз министерство здравоохранения и местные исполнительные органы организуют ПЦР-исследование призывников дважды: на сборных пунктах при призыве и по прибытию уже молодого пополнения в воинских частях»,- сообщил Сакен Жусипов, начальник департамента Генерального штаба Вооруженных сил.

В призывных и сборных пунктах будущих солдат будут обеспечивать медицинскими масками и антибактерицидными средствами. А служебные и подсобные помещения, включая раздевалки, столовые и комнаты отдыха, будут дезинфицировать дважды в день.

«Отдельно прописаны действия для выявления у прибывающих призывников симптомов характерных для простудных заболеваний. Сами медосмотры будут проводиться с соблюдением дистанции не менее 2 метров. Нашим сотрудникам предписано соблюдение данного требования и не допускать образование очередей у врачей»,- сказал Сакен Жусипов.

Призывные комиссии будут работать с сентября по декабрь. За это время привлечь на службу планируют больше 17 тысяч человек по всей стране. Призывникам советуют не уклоняться от своего долга, тем более, если на это у них нет уважительных причин. Скрывающихся молодых людей в нынешних условиях вычислить будет довольно просто.

«В настоящее время местные органы военного управления имеют возможность, в том числе при содействии подразделений МВД через имеющиеся электронные базы определить место проживания, официальной регистрации, работы практически каждого гражданина. Дальнейшая цифровизация в нашем государстве вообще сведет к минимуму возможность призывников от уклонения от срочной воинской службы»,- пояснил начальник департамента Генерального штаба Вооруженных сил.

За уклонение от несения службы предусматривается административная либо уголовная ответственность. К примеру, за неявку в призывной пункт без уважительных причин можно получить штраф в 5 МРП. Уклонение от медицинского освидетельствования тоже повлечет штрафные санкции. Правда, несколько меньше. Всего 3 МРП либо предупреждение. А вот уклонение от призыва без законных оснований может привести к лишению или ограничению свободы на 1 год, к исправительным или общественным работам либо к штрафу в 1000 МРП.

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