Призывы к митингам 25 октября прокомментировали в МВД РК

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал призывы к митингам 25 октября, которые распространились в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространяется видео движущейся колонны полицейских машин: авторы ролика утверждают, что правоохранительные органы якобы готовятся к митингам 25 октября. Эти слухи Игорь Лепеха прокомментировал на пресс-конференции в правительстве.

«У нас как только военная колонна куда-то движется, значит, (по мнению пользователей соцсетей. – Прим. ред.) война началась. Как только полицейская колонна куда-то движется, значит, какой-то митинг. Я не знаю, кто и в каком году куда двигался и к чему мы можем готовиться, когда сегодня 17 число. 25 число у нас вообще государственный праздник. Мы, конечно, к нему готовимся. У нас будет усиленный вариант несения службы. Мы сейчас в акиматах запрашивали информацию обо всех мероприятиях, мы будем обеспечивать охрану общественного порядка. Что касается призывов (к митингам. – Прим. ред.) 25 октября. Есть призывы, которые делают члены ДВК («Демократический выбор Казахстана», запрещенное экстремистское движение. – Прим. ред.). ДВК – это экстремистская организация, деятельность которой на территории страны незаконна. И, естественно, никаких митингов мы им проводить не позволим», говорит Игорь Лепеха.

Замглавы МВД добавил, что задерживать тех, кто согласует митинги с акиматами, не будут.

«Если там место и цель соответствуют законодательству, акиматы дают разрешение. Мы будем смотреть по тем запросам, которые будут отработаны с местными исполнительными органами. То, что будет разрешено, мы будем охранять. То, что запрещено, – естественно, будем принимать меры по недопущению», сообщил Игорь Лепеха.

Комментируя призывы в соцсетях, заместитель министра отметил, что полиция реагирует, если они касаются разжигания какой-либо розни, в том числе религиозной или социальной. Также полиция реагирует на призывы к нарушению общественного порядка, конституционного строя.

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