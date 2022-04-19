Призывы отменить утильсбор прокомментировал вице-премьер Скляр

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал призывы к отмене утилизационного сбора в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«Я неоднократно на эту тему высказывался и сказал сам себе, что больше не буду эту тему затрагивать, потому что это очевидная для всех нас вещь, и для вас тоже. Но сегодня скажу еще, раз вы спрашиваете. Популисты могут сколько угодно упражняться в словесности, акции проводить. Но правительство работало и работает над развитием промышленности. Развитие промышленности не самоцель. ВВП — это тоже не самая главная цель», — сказал Скляр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.