Призывы отменить утильсбор прокомментировал вице-премьер Скляр

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Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал призывы к отмене утилизационного сбора в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
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«Я неоднократно на эту тему высказывался и сказал сам себе, что больше не буду эту тему затрагивать, потому что это очевидная для всех нас вещь, и для вас тоже. Но сегодня скажу еще, раз вы спрашиваете. Популисты могут сколько угодно упражняться в словесности, акции проводить. Но правительство работало и работает над развитием промышленности. Развитие промышленности не самоцель. ВВП — это тоже не самая главная цель», — сказал Скляр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.
Главная задача, по его словам, создание качественных, высокопродуктивных, высокооплачиваемых рабочих мест. Первый вице-премьер отметил, что страна должна обучать молодежь, которая должна работать на современных предприятиях
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