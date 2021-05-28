Прямой связи нет — Минздрав о случаях смерти вакцинированных казахстанцев

Министр здравоохранения Алексей Цой высказался о случаях смерти казахстанцев после прохождения вакцинации от коронавируса, передает Tengrinews.kz.

«Мы сейчас видим, что совпадают случаи, когда человек получил вакцину и потом скончался. Просто в голове последняя процедура — сделал вакцинацию. Каждый случай, конечно, отдельно рассматривается комиссией, смотрим, есть ли какая-то связь с вакциной. Но я вам просто хочу для примера сказать, что до коронавируса, год-два назад, каждый день у нас пять человек умирали от инсульта, семь человек — от инфаркта. И это без коронавируса.

Так или иначе каждый день, к сожалению, граждане умирают. Давление, различные моменты будут совпадать. Каждый случай исследуем. И если будет хоть какая-то взаимосвязь, мы будем рекомендовать приостановку (вакцинации. — Прим.). Но на данный момент мы видим, что прямой взаимосвязи нет», — сказал Алексей Цой в интервью блогеру Нартаю Аралбайулы.