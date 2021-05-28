Прямой связи нет — Минздрав о случаях смерти вакцинированных казахстанцев

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Министр здравоохранения Алексей Цой высказался о случаях смерти казахстанцев после прохождения вакцинации от коронавируса, передает Tengrinews.kz.
«Мы сейчас видим, что совпадают случаи, когда человек получил вакцину и потом скончался. Просто в голове последняя процедура — сделал вакцинацию. Каждый случай, конечно, отдельно рассматривается комиссией, смотрим, есть ли какая-то связь с вакциной. Но я вам просто хочу для примера сказать, что до коронавируса, год-два назад, каждый день у нас пять человек умирали от инсульта, семь человек — от инфаркта. И это без коронавируса.
Так или иначе каждый день, к сожалению, граждане умирают. Давление, различные моменты будут совпадать. Каждый случай исследуем. И если будет хоть какая-то взаимосвязь, мы будем рекомендовать приостановку (вакцинации. — Прим.). Но на данный момент мы видим, что прямой взаимосвязи нет», — сказал Алексей Цой в интервью блогеру Нартаю Аралбайулы.
По словам министра, вакцины от коронавируса практически ничем не отличаются от тех, которые казахстанцы получают на протяжении жизни с рождения. В качестве примера Цой привел вакцину от оспы, подчеркнув, что «это такая же аналогичная вакцина от коронавируса, по аналогичным принципам сделана«.
«Казахстан за всю свою историю постоянно вакцинируется. Это такая же вакцина, как от оспы, и подобных вакцин мы получаем по 20 за всю свою жизнь и в детском возрасте. Без вакцины шанс получить осложнение или заболеть в тысячи раз больше, чем с вакциной. Поэтому сами риски не такие значительные. Люди и раньше погибали от онкологии или сахарного диабета», — добавил глава Минздрава.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области