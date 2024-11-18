15 декабря 2024 года с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог впервые вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 3 года – с 2024 по 2027 годы. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Новые поезда будут назначены из Москвы в Серов и Краснодар, из Архангельска в Кисловодск, из Пскова в Мурманск, из Барнаула в Иркутск (через Абакан). Кроме того, открыто беспересадочное сообщение из Москвы в Карабулак (через Петровск), а также из Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды, из Санкт-Петербурга в Черкесск (через Москву), из Новосибирска через Барнаул в Риддер (Казахстан), а также по другим направлениям.

После перерыва, связанного с проведением реконструкции железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, восстановлено прямое сообщение из Ташкента, Бишкека и Караганды в Москву. Поезда будут курсировать 2 раза в неделю в обе стороны.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.