15 декабря 2024 года с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог впервые вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 3 года – с 2024 по 2027 годы. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Новые поезда будут назначены из Москвы в Серов и Краснодар, из Архангельска в Кисловодск, из Пскова в Мурманск, из Барнаула в Иркутск (через Абакан). Кроме того, открыто беспересадочное сообщение из Москвы в Карабулак (через Петровск), а также из Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды, из Санкт-Петербурга в Черкесск (через Москву), из Новосибирска через Барнаул в Риддер (Казахстан), а также по другим направлениям.
После перерыва, связанного с проведением реконструкции железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, восстановлено прямое сообщение из Ташкента, Бишкека и Караганды в Москву. Поезда будут курсировать 2 раза в неделю в обе стороны.