Прятали лица под масками и кепками. 1000 водителей купили права в Костанае и Кокшетау

Сотрудники спецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей выдавали гражданам бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи. Об этом сообщает антикоррупционная служба.

Успешную сдачу экзаменов за граждан осуществляли специально подготовленные подставные лица.

К примеру, в Акмолинской области для этого использовался удаленный доступ к экзаменационным компьютерам. В Костанайской области подставные лица, маскируясь под медицинскими масками и кепками, сдавали тесты прямо в экзаменационном классе. В ходе расследований проверяются факты незаконной выдачи более 1000 водительских удостоверений, изъяты фиктивные экзаменационные справки об успешном прохождении теоретического экзамена на ПДД. Подобные преступления несут непосредственную угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан. К примеру, в марте в Костанае гражданин «М», управляя транспортным средством, грубо нарушив правила дорожного движения, столкнулся с автомобилем «Toyota Сamry» которым управлял гражданина «С». ДТП повлекло серьезные повреждения автомобилей.

По версии следствия, гражданин «М» получил водительские права без сдачи теоретического и практического экзаменов. Заплатив за фиктивные права, недобросовестные участники дорожного движения создают опасность для нас с вами и наших близких. В связи с выявленными масштабными нарушениями, будут проведены проверки во всех СпецЦОНах страны.

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