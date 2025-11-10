Казахстанцам напомнили: за незаконную вырубку, повреждение или гибель деревьев и кустарников предусмотрены крупные выплаты — до 314 560 ₸ за одно растение (около 300 тыс. тенге). Суммы закреплены приказом Минэкологии № 167 от 17 июня 2025 года, который дополнил прежние базовые ставки и введён в действие с 5 июля 2025-го, передает finratings.kz

Что изменилось

Ответственность распространяется не только на редкие и исчезающие виды: новые ставки касаются и «обычных» деревьев и кустарников во дворах, парках и на улицах населённых пунктов. Размер выплаты зависит от породы и возраста растения и исчисляется в МРП.

Сколько заплатят

(диапазоны указаны в МРП и эквиваленте для 2025 года)

Сосна, ель, лиственница — 15–45 МРП (58 980–176 940 тенге).

Кедр — 17–47 МРП (66 844–184 804 тенге).

Арча/можжевельник древовидный — 14–44 МРП (55 048–173 008 тенге).

Клён, липа, вяз, тополь, осина, ива древовидная — 10–40 МРП (39 320–157 280 тенге).

Берёза, можжевельник (кустарниковые формы), кедровый стланик — 12–42 МРП (47 184–165 144 тенге).

Орех грецкий, фисташка — 50–80 МРП (196 600–314 560 тенге)

Плодовые (абрикос, вишня, слива, яблоня, шелковица и др.) — 10–40 МРП.

Кустарники (облепиха, акация жёлтая, ивы кустарниковые и др.) — 9–39 МРП ( 35 388–153 348 тенге).

Как избежать штрафа

Перед сносом дерева/кустарника нужно убедиться в законности работ и при необходимости получить разрешение уполномоченного органа (обычно — управление экологии/зелёной экономики акимата, услуга доступна через eGov/elicense).

