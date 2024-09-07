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Про штраф, который может «прилететь» напомнили казахстанцам

Фотография для новости Про штраф, который может "прилететь" напомнили казахстанцам

pixabay.com

Заместитель руководителя Управления государственных доходов (УГД) Ауэзовского района Алматы Талгат Тургаев подробно рассказал о всеобщем декларировании: как сдать декларацию и что в ней указать, сообщает Zakon.kz.

Сроки представления деклараций физических лиц

Спикер уточнил, что на бумажном носителе и в электронном виде декларацию нужно сдать до 15 сентября:

  • на бумажном носителе декларация об активах и обязательствах, а также декларация о доходах и имуществе представляется в явочном порядке в органы госдоходов или по почте заказным письмом;
  • в электронном виде декларацию об активах и обязательствах можно представить через кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал электронного правительства (egov.kz), а также через мобильные приложения eSalyq Azamat, eGov mobile, а также мобильные приложения банков.

Ответственность за непредставление декларации или за неполные (недостоверные сведения)

«За непредставление декларации в установленный срок предусмотрена ответственность по ст. 272 КоАП РК: пункт 1 – предупреждение, пункт 2 – штраф в размере 15 МРП в сумме 51 750 тенге», — сообщает Талгат Тургаев.

Что такое всеобщее декларирование и цель его введения

Он напомнил, что в Казахстане с 2021 года проводится поэтапное вхождение граждан в систему всеобщего декларирования.

«Мы прошли уже два этапа. Сейчас в третьем этапе, с 1 января 2024 года, обязательства по представлению декларации возникли у представителей бизнеса и их супругов (руководителей, учредителей (участников) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). При этом эта обязанность коснется и тех ИП, кто имеет статус «бездействующий» и руководителей (учредителей) ТОО с аналогичным статусом. То есть декларированию подлежат все ИП и юрлица, которые зарегистрированы в базе КГД МФ РК по состоянию на 01.01.2024, вне зависимости от того, действующие они или бездействующие. И последний, четвертый этап, с 1 января 2025 года – это полное вхождение в систему всеобщего декларирования, то есть предоставить декларацию будут обязаны все граждане РК, за исключением несовершеннолетних», — говорит Талгат Тургаев.

По словам спикера, внедрение всеобщего декларирования является естественным ходом развития экономики всех стран.

В целях успешного внедрения всеобщего декларирования в РК был изучен прогрессивный международный опыт, применяемый во многих развитых странах мира, таких как США, Германия, Франция, Швеция, Финляндия, Дания, Сингапур, Швейцария.

Цель внедрения всеобщего декларирования – обеспечение прозрачности доходов, борьба с теневой экономикой за счет вывода существенных финансовых средств и коррупцией.

«Прозрачность доходов приведет к дополнительным поступлениям в бюджет, что в свою очередь позволит направить дополнительные средства на развитие экономики страны и социальных программ», — сообщил Талгат Тургаев.

Концепция всеобщего декларирования

Всеобщее декларирование предусматривает представление двух форм налоговой отчетности:

  • «Декларация об активах и обязательствах» (форма 250.00);
  • «Декларация о доходах и имуществе» (форма 270.00).

При вхождении в систему всеобщего декларирования представляется декларация по форме 250.00, которая представляется один раз – так называемая входная декларация, а в последующие годы уже ежегодная декларация по форме 270.00.

Составляется декларация об активах и обязательствах (форма 250.00) по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах, то есть на третьем этапе сведения в декларации отражаем по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Что отражается в декларации об активах и обязательствах (форма 250.00)

1. Имущества за пределами Республики Казахстан:

  • недвижимое имущество, земельные участки, земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море»;
  • транспортные средства, специальная техника и прицепы;
  • деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер МРП;
  • доля участия в уставном капитале юридического лица.

2. Имущество как в Республике Казахстан, так и за ее пределами:

  • доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;
  • ценные бумаги, производные финансовые инструменты;
  • инвестиционное золото;
  • объекты интеллектуальной собственности, авторского права;
  • наличные деньги, которые указываются в сумме, не превышающей предел 10 000-кратного размера МРП;
  • задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности)
  • при наличии нотариально засвидетельствованного (удостоверенного) договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, за
  • исключением задолженности банкам ( кредиты, депозиты, карточные счета);
  • по желанию физического лица может быть указано другое имущество, цена за единицу которого превышает 1000-кратный МРП (антикварные вещи, дорогие картины и так далее) при наличии оценки. Оценку можно произвести у независимого оценщика.

Вместе с тем Талгат Тургаев ответил на самые часто задаваемые вопросы казахстанцев.

– Есть ювелирные изделия, подаренные мне родными. Необходимо ли указывать их в декларации об активах и обязательствах?

– Согласно Налоговому кодексу РК, в декларации об активах и обязательствах по желанию физического лица может быть указано другое имущество, если цена (стоимость) за единицу данного имущества превышает 1000-кратный размер МРП. На 31 декабря 2023 года это в сумме свыше 3 млн 450 тыс. тенге.

Если отсутствует документ, подтверждающий стоимость ювелирных изделий, то необходимо до срока сдачи декларации (не позднее 15 сентября 2024 года) по состоянию на 31.12.2023 сделать оценку у независимых оценщиков.

– Являюсь ИП и с 1 января 2024 года я и моя супруга должны предоставить декларацию, и у меня к вам вопрос. В 2021 году занял знакомому денежные средства в сумме 10 тыс. долларов, имеется расписка, долговые обязательства по исполнению истекают в марте 2024 года, как мне это указать в декларации, если расписка не заверена?

– Все долговые обязательства, чтобы задекларировать, должны быть нотариально заверены, и сделать это вы должны до срока сдачи декларации (не позднее 15 сентября 2024 года) по состоянию на 31.12.2023.

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