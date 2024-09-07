Про штраф, который может «прилететь» напомнили казахстанцам

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Заместитель руководителя Управления государственных доходов (УГД) Ауэзовского района Алматы Талгат Тургаев подробно рассказал о всеобщем декларировании: как сдать декларацию и что в ней указать, сообщает Zakon.kz.
Сроки представления деклараций физических лиц
Спикер уточнил, что на бумажном носителе и в электронном виде декларацию нужно сдать до 15 сентября:
- на бумажном носителе декларация об активах и обязательствах, а также декларация о доходах и имуществе представляется в явочном порядке в органы госдоходов или по почте заказным письмом;
- в электронном виде декларацию об активах и обязательствах можно представить через кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал электронного правительства (egov.kz), а также через мобильные приложения eSalyq Azamat, eGov mobile, а также мобильные приложения банков.
Ответственность за непредставление декларации или за неполные (недостоверные сведения)
«За непредставление декларации в установленный срок предусмотрена ответственность по ст. 272 КоАП РК: пункт 1 – предупреждение, пункт 2 – штраф в размере 15 МРП в сумме 51 750 тенге», — сообщает Талгат Тургаев.
Что такое всеобщее декларирование и цель его введения
Он напомнил, что в Казахстане с 2021 года проводится поэтапное вхождение граждан в систему всеобщего декларирования.
«Мы прошли уже два этапа. Сейчас в третьем этапе, с 1 января 2024 года, обязательства по представлению декларации возникли у представителей бизнеса и их супругов (руководителей, учредителей (участников) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей). При этом эта обязанность коснется и тех ИП, кто имеет статус «бездействующий» и руководителей (учредителей) ТОО с аналогичным статусом. То есть декларированию подлежат все ИП и юрлица, которые зарегистрированы в базе КГД МФ РК по состоянию на 01.01.2024, вне зависимости от того, действующие они или бездействующие. И последний, четвертый этап, с 1 января 2025 года – это полное вхождение в систему всеобщего декларирования, то есть предоставить декларацию будут обязаны все граждане РК, за исключением несовершеннолетних», — говорит Талгат Тургаев.
По словам спикера, внедрение всеобщего декларирования является естественным ходом развития экономики всех стран.
В целях успешного внедрения всеобщего декларирования в РК был изучен прогрессивный международный опыт, применяемый во многих развитых странах мира, таких как США, Германия, Франция, Швеция, Финляндия, Дания, Сингапур, Швейцария.
Цель внедрения всеобщего декларирования – обеспечение прозрачности доходов, борьба с теневой экономикой за счет вывода существенных финансовых средств и коррупцией.
«Прозрачность доходов приведет к дополнительным поступлениям в бюджет, что в свою очередь позволит направить дополнительные средства на развитие экономики страны и социальных программ», — сообщил Талгат Тургаев.
Концепция всеобщего декларирования
Всеобщее декларирование предусматривает представление двух форм налоговой отчетности:
- «Декларация об активах и обязательствах» (форма 250.00);
- «Декларация о доходах и имуществе» (форма 270.00).
При вхождении в систему всеобщего декларирования представляется декларация по форме 250.00, которая представляется один раз – так называемая входная декларация, а в последующие годы уже ежегодная декларация по форме 270.00.
Составляется декларация об активах и обязательствах (форма 250.00) по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах, то есть на третьем этапе сведения в декларации отражаем по состоянию на 31 декабря 2023 года.
Что отражается в декларации об активах и обязательствах (форма 250.00)
1. Имущества за пределами Республики Казахстан:
- недвижимое имущество, земельные участки, земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море»;
- транспортные средства, специальная техника и прицепы;
- деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер МРП;
- доля участия в уставном капитале юридического лица.
2. Имущество как в Республике Казахстан, так и за ее пределами:
- доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;
- ценные бумаги, производные финансовые инструменты;
- инвестиционное золото;
- объекты интеллектуальной собственности, авторского права;
- наличные деньги, которые указываются в сумме, не превышающей предел 10 000-кратного размера МРП;
- задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности)
- при наличии нотариально засвидетельствованного (удостоверенного) договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, за
- исключением задолженности банкам ( кредиты, депозиты, карточные счета);
- по желанию физического лица может быть указано другое имущество, цена за единицу которого превышает 1000-кратный МРП (антикварные вещи, дорогие картины и так далее) при наличии оценки. Оценку можно произвести у независимого оценщика.
Вместе с тем Талгат Тургаев ответил на самые часто задаваемые вопросы казахстанцев.
– Есть ювелирные изделия, подаренные мне родными. Необходимо ли указывать их в декларации об активах и обязательствах?
– Согласно Налоговому кодексу РК, в декларации об активах и обязательствах по желанию физического лица может быть указано другое имущество, если цена (стоимость) за единицу данного имущества превышает 1000-кратный размер МРП. На 31 декабря 2023 года это в сумме свыше 3 млн 450 тыс. тенге.
Если отсутствует документ, подтверждающий стоимость ювелирных изделий, то необходимо до срока сдачи декларации (не позднее 15 сентября 2024 года) по состоянию на 31.12.2023 сделать оценку у независимых оценщиков.
– Являюсь ИП и с 1 января 2024 года я и моя супруга должны предоставить декларацию, и у меня к вам вопрос. В 2021 году занял знакомому денежные средства в сумме 10 тыс. долларов, имеется расписка, долговые обязательства по исполнению истекают в марте 2024 года, как мне это указать в декларации, если расписка не заверена?
– Все долговые обязательства, чтобы задекларировать, должны быть нотариально заверены, и сделать это вы должны до срока сдачи декларации (не позднее 15 сентября 2024 года) по состоянию на 31.12.2023.