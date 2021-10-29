Пробки в часы пик. От моста, который бы разгрузил северо-запад Костаная, отказались

В старом генплане Костаная было предусмотрено строительства моста, который должен был соединять микрорайон «Береке» с центром города.
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Однако, в новом генеральном плане моста уже нет. Проблема в северо-западной части Костаная действительно есть. Местным жителям приходится стоять в пробках особенно в часы пик. Но решение этой проблемы откладывается, так как строительство моста было бы слишком дорогостоящим для бюджета.
«В прошлом генеральном плане было предусмотрено, продолжение проспекта Аль-Фараби через железнодорожный вокзал. Но в этом генплане, этот вопрос был снят, в связи с тем, что нерентабельно, слишком большие бюджетные средства необходимо туда будет вложить, громадные ресурсы и потом там земельных участков много, которые освоены их выкупать будет очень дорогостоящие для бюджета местного либо областного», — сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гульсара Касыбаева.
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