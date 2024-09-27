Проблем больше быть не должно. Именно так аким Костаная заявил о ситуации с водоотводными системами в районе Костанай-2. Накануне глава города объехал и ознакомился с ходом проводимых работ по восстановлению и строительству ливневых канализаций.

Уже не первый год в районе Костанай-2 острой проблемой является то, что во время обильных дождей эта часть города буквально плывет. Местные жители постоянно страдают то от грунтовых, то от паводковых вод. В эти периоды у них подтапливает погреба, дворы и строения. Поэтому было принято решение основательно заняться устройством, а где то восстановлением ливневых канализаций в этом районе. Накануне глава областного центра Марат Жундубаев решил проверить ход работ. По проекту запланировано установить и реконструировать ливневки на 17 улицах города, на сумму более 400 миллионов тенге. На сегодня готовы уже 5: на пересечении улиц Белинского и Достык, и возле школы в районе этих же улиц, улицы Спартака и Шипина, а также участок близ Назарабаевской школы.

«75% на сегодняшний день в завершении. Срок завершения работ 1 ноября. В целом, мы должны были восстановить и устроить ливневые канализации в Костанай-2 12,1 километров, на сегодняшний день закончено 9 километров», — сказал заместитель руководителя ГКП «Костанай-Су» Ануар Ескатов.

Прямо сейчас в работе находится четыре улицы. Самым большим участком стала улица Станционная, ее длина превышает 5 километров. Через неё из Костаная-2 будет выводится вся вода, и параллельно через улицу Промышленная.

«У нас сейчас есть для 25% еще месяц октябрь. В принципе, ливневую канализацию можно и до декабря делать по сути. Здесь мы в сроках не зажаты, я думаю вот эти, то что деньги выделили с «Костанай-Су», мы сделаем. Обратите внимание, что самое главное, самый проблемный район вот Костанай-2, он будет решен», — отметил аким Костаная.

Эти ливневки, по словам специалистов, точно должны справиться с грунтовыми, дождевыми и талыми водами. Ануар Ескатов рассказал, что в следующем году они планируют обследовать ещё 18 участков. А также благоустроить те улицы, где работы будут завершены. На все это, предварительно, нужно около 1 миллиарда тенге.

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