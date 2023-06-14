Проблем с наличием сахара в этом году в Костанайской области быть не должно

Прошлым летом в Казахстане были серьезные проблемы с сахаром. Причина — запрет на вывоз сахара из Российской Федерации. В итоге стоимость этого продукта у нас тогда подскочила в разы. Сейчас, средняя цена килограмма сахара в Костанае — 430 тенге.

Причем, как отмечают в социально-предпринимательской корпорации «Тобол», большого роста цен на этот продукт не наблюдается.

«Цена стабилизировалась. На рынок зашел сахар с Российской Федерации, то есть в принципе наши торговые точки имеют выбора брать со стабфонда, так и на общем рынке, но в принципе цена позволяет брать и у оптовиков, в принципе цена сейчас не высокая», — говорит директор департамента СПК «Тобол» Айбек Темирбеков.

На данный момент в стабфонде Костанайской области находится больше девятисот тонн сахара. В начала года из него было реализовано лишь 37 тонн. Причем сахаром из стабфонда пользуются практически все районы и города региона. В СПК «Тобол» при этом не исключают, что выборка сахара в связи с сезоном заготовок будет увеличиваться. Но к этому они готовы.

«Дополнительно в Казахстане, как было известно, профинансированы отечественные заводы в том числе СПК «Тобол» предоставил займ Коксукскому заводу в размере 1, 2 млрд тенге, то есть договоры наши все действующие объемы. У нас 920 тонн и какого-либо дефицита или ажиотажа на данный момент не наблюдается», — сообщил директор департамента.

Контракт с Коксукским сахарным завода Костанайская область заключила в конце прошлого года. Теперь, в случае необходимости, регион может запросить купленные заранее объемы сахара тогда, когда они будут нужны. При этом, как отмечают в СПК «Тобол», выкупленные объемы весьма высоки — в общем это 2400 тонн. Их региону может хватить почти на два года. Пока же ни одного килограмма из них Костанайская область еще не брала.

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