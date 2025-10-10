Водителям из Казахстана, выполняющим международные перевозки, отменили ограничение на пребывание в России сроком 90 дней. Об этом сообщил депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы.
«Мы спасли тысячи рабочих мест и наших водителей После нескольких дней напряжённой работы — результат есть. Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки. Это значит, что казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы «90 дней пребывания», массовые депортации и штрафы остановлены, сохранены тысячи рабочих мест — в первую очередь у малых автопредприятий, где работают наши водители. Благодаря оперативной работе правительства, Мажилиса
удалось добиться временного решения и исключить казахстанских перевозчиков из действия новых российских правил», — отметил депутат.
Напомним, Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в России.
